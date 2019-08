Audi RS 6 C8 (2020): erster Teaser

Licht an: Und so dürfte der RS 6 aussehen, wenn es nach dem AUTO BILD-Zeichner geht.

Einige Details zum RS 6 sind durch Erlkönige bereits bekannt:, der Grill trägt das RS-typische Waben-Inlay. Bemerkenswert: Die Scheinwerfer des Erlkönigs erinnern in ihrer Form eher an den A7 als an den A6.Unter der Haube des RS 6 wird wahrscheinlichwummern – also wie beim Vorgänger.