Der neue Audi S3 beschleunigt langsamer als sein Vorgänger

Die schwarzen Akzente und der pythongelbe Speziallack sind der Edition One vorbehalten.

# Kühlboxen im Test 1. AmazonBasics Kühlbox Preis*: 58,99 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert 2. Campingaz Powerbox Preis*: 64,66 Euro Testurteil: empfehlenswert 3. Severin KB 2923 Preis*: 79,00 Euro Testurteil: empfehlenswert 4. First Austria Kühlbox Preis*: 49,99 Euro Testurteil: empfehlenswert 4. Dometic Tropicool Preis*: 212,00 Euro Testurteil: empfehlenswert 6. Dometic Coolfun Preis*: 73,89 Euro Testurteil: empfehlenswert 7. Berger Kühlbox Preis*: 79,99 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert 8. Xcase Elektrokühlbox Preis*: 83,50 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert *Preise: Stand 11.10.2019 *Preise: Stand 11.10.2019

Der neue S3 macht richtig Eindruck und kommt enorm bullig daher.Andererseits ist schon der neue Basis-A3 ziemlich scharf geworden, da musste Audi fürs Sportmodell natürlich noch einen draufsetzen. Und das ist gelungen!Der schwarze, große Kühlerschlund mit dem grobmaschigen Gitter und die seitlichen Lufteinlässe mit schwarzen Konturen stehen dem S3 ausgezeichnet. Das ist so ähnlich zwar schon von der S-Line bekannt, wirkt beim S3 aber prägnanter.Serie beim S3 sind dagegen Spiegelgehäuse in Aluminium-Optik und die zwei Endrohrpaare am Heck. Größer dimensionierte angedeutete Luftauslässe und ein Diffusor kennzeichnen das Sportmodell heckseitig. Nicht ganz so aggressiv wie die Front, aber es muss ja auch noch Luft für den RS 3 bleiben.