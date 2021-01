er A8 markierte für Audi Mitte der 90er endgültig denWem die maximalen 300 PS der fünf Meter langen Luxus-Limousine nicht reichten, dem boten die Ingolstädter ab 1996 eine Sport-Version mit 40 PS mehr an: den Audi S8 ! Die Facelift-Version aus dem Jahr 1999 bot sogar 60 PS mehr. Inwird derzeit einangeboten!

Der Innenraum ist mit hellem Leder ausgekleidet, feine Holz-Intarsien runden das Ambiente ab. ©ebay/fazce0

Der angebotene S8 ist mit einemundausgestattet. In 6,6 Sekunden sprintet der 1,7 Tonnen schwere Power-Brocken auf Tempo 100, bei 250 km/h riegelt die Elektronik ab. Der S8 hatteund galt bei Markteinführung als stärkste Allrad-Limousine der Welt. Auf den ersten Blick ist der S8 kaum vom Basis-A8 zu unterscheiden. Nur dieund der S8-Schriftzug am Kühlergrill verraten ihn. Auch das Heck ist eher schlicht mit dezentem Doppel-Endrohr und rotem S-Emblem.Der Innenraum ist mit hellem Leder ausgekleidet, dem Fahrersitz sieht man die hohe Laufleistung an. Das Interieur wirkt alles andere als altbacken, auf der Ausstattungsliste stehen, Schiebedach und Parksensoren