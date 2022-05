Auf 5,06 Meter Länge bietet der Audi Q7 bis zu sieben Personen Platz. Zusammen mit den kraftvollen Motoren sowie den technischen Innovationen ergibt das ein Gesamtpaket, das zu Recht in der Königsklasse der SUV beheimatet ist. Wer diese Grundzutaten noch mit einer gehörigen Extraportion Power garnieren will, dem bietet Audi eine speziell darauf abgestimmtes Variante: den SQ7

Rabatt Audi SQ7 mit Rabatt Den Audi SQ7 gibt es mit bis zu 14.049 Euro Rabatt bei carwow.de. (Stand: 29. Mai 2022) Zum Angebot

Ursprünglich als TDI gestartet, gibt es das Topmodell der Baureihe nur noch als TFSI-Benziner mit einem Vierliter-V8 und einer Leistung von 507 PS . Laut offizieller Preisliste verlangen die Ingolstädter für den SQ7 TFSI mindestens 100.200 Euro.

Audi SQ7 mit mehr als 14.000 Euro Rabatt kaufen

Besonders viele Entscheidungen müssen Audi-Kunden bei der Bestellung nicht treffen. Lediglich zwischen zwei Ausstattungsvarianten kann man wählen: "Basis" und "competition plus". Das wiederum ändert nichts an den in beiden Fällen identischen technischen Daten.

Der Achtzylinder mit vier Liter Hubraum stellt 507 PS und 770 Nm Drehmoment zur Verfügung, über das Achtgang-Automatikgetriebe wird diese Kraft dank quattro-Allradsystem auf beide Achsen verteilt.

Als SQ7 Basis ist der Audi serienmäßig mit 20-Zöllern, Allradlenkung sowie der Luftfederung "adaptive air suspension sport" ausgestattet – um nur wenige Details der schier unendlich langen Ausstattungsliste zu erwähnen.

SQ7 competition plus bringt den höchsten Rabatt



Um bei carwow.de den maximalen Nachlass zu bekommen, ist der Griff zur Ausstattungsvariante "competition plus" Pflicht. Dann wird das ohnehin schon sportliche Grundrezept mit Features wie roten Bremssätteln, Felgen in 21 Zoll, dem "Optikpaket schwarz plus" sowie weiteren optischen Verfeinerungen veredelt.

On top winken dann höhere Nachlässe beim mindestens 103.300 Euro teuren Modell Audi SQ7 TFSI competition plus. Bei carwow.de starten die Preise für den sportlichen Luxus-Riesen bei 90.100 Euro und damit ohne Verhandlung im Autohaus stolze 13.200 Euro unter dem Listenpreis. Das entspricht einem Nachlass von fast 13 Prozent.

Wer dann noch optionale Extras wie Carbonteile oder die "Leder-Sportsitze plus" wählt, der kann den maximalen Rabatt auf bis zu 14.049 Euro treiben (Achtung, die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro).