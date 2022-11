Eigenzulassungen durch Händler sinken



Das alles sind Gründe, wieso sich ein Unternehmen wie zum Beispiel ViveLaCar gegründet hat. Was sich anhört wie eine südfranzösische Autovermietung, will die Befindlichkeiten von Autohändlern und Autonutzern ertragreich unter einen Hut bringen. Schließlich liegt die Zahl der Eigenzulassungen durch Händler und Autohersteller je nach Marke zwischen 10 und über 40 Prozent.

In Deutschland gibt es auch deshalb aktuell einen Bestand an jungen Gebrauchtwagen (bis zwei Jahre und bis 20.000 km) von rund einer Millionen Fahrzeuge und so wissen viele Händler nicht, wie sie die Fahrzeuge vom Hof in die Einfahrt eines geneigten Kunden bekommen sollen.

Gerade wer viel in Europa oder der Welt unterwegs ist, kann für eine feste monatliche Gebühr jedes Auto abgreifen, das die Autovermietungen am Flughafen oder an der Vermietstation bereitstellt. Das fehlende Kundenerlebnis beim Autohändler tauscht der Flat-Rate-Mieter von Sixt, Avis und Co. gerne für maximale Flexibilität an jedem Ort der Welt ein.