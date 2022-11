Hersteller wie Tesla , General Motors oder Volkswagen wollen auch andere Abo-Dienste wie Konnektivität (Datentarife, Navigationskarten, Spiele, Musik und andere internetbasierte Dienste) in Verbindung mit selbstfahrenden Funktionen in ihren jeweiligen Elektromodellen anbieten. Dazu bietet der chinesische Tesla-Konkurrent als einer von weniger eine Batterie im Abo-Paket an. Bei Renault und dem Elektrokleinwagen Zoe hatte sich die Batterie-Abonnement in Europa dagegen nicht durchgesetzt.