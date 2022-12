Abo-Autos werden in einem volldigitalem Bestellprozess online geordert. Auch Dokumentenkontrolle und Bezahlung erfolgen am Rechner. Nerviger Papierkrieg mit zahlreichen Unterschriften und Behördenbesuche entfallen komplett. Neben einer Anlieferung ist auch eine Selbstabholung möglich, die allerdings oftmals längere Wege erfordert. Ausnahme ist das gerade von Ford gestartete Auto-Abo. Hier ist das Händlernetz stark eingebunden, und die Autos werden beim Ford-Vertragspartner ausgeliefert und zurückgegeben.Unterm Strich spricht bei einem direkten Vergleich also viel für die neue Form des Autobesitzes. Vor allem bei einer detaillierten Kostenbetrachtung. Denn Studien zeigen: Viele Pkw-Eigner sind sich völlig im Unklaren darüber, was ihr Fahrzeug tatsächlich an Finanzmitteln verschlingt. So kommen Wissenschaftler des Leibnitz Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen zu dem Ergebnis, dass deutsche Autobesitzer die Gesamtkosten ihres eigenen Pkw systematisch um bis zu 50 Prozent unterschätzen. "Neben dem Wertverlust werden vor allem Fixkosten wie Steuern und Versicherungen sowie Reparaturen unterbewertet", heißt es in der Analyse der Wissenschaftler.