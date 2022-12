Inzwischen gibt es Porsche-Modelle im "Drive-Abo" auch in Deutschland. Die Preise starten bei 1.800 Euro für Macan und Boxster. Auch Volkswagen bietet über seine Tochter Financial Services ein Auto-Abo an. Die Palette reicht vom Up bis zum Multivan und beinhaltet die E-Autos ID.3 und ID.4. VW-Tochter Audi betreibt ihr Abo unter dem Namen Audi on demand. Angeboten werden aktuell nur e-tron 55 und e-tron Sportback 55.