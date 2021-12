Als vierter Hersteller im Premium-Segment startet nun die britische Edelmarke unter dem Namen Jaguar & Land Rover Subscribe ein eigenes Abo-Angebot. Statt das Auto zu kaufen oder zu Sportwagen , SUVs und Offroader zu einem monatlichen Fixbetrag im Abonnement offeriert. Teure Rechnungspositionen wie Versicherung, Steuern, Wartung und Bei Volvo gibt es das schon länger. Auch Mercedes hat eines. Und Porsche . Die Rede ist vom Auto-Abo startet nun die britische Edelmarke unter dem Namenein eigenes. Statt das Auto zu kaufen oder zu leasen , werden die, SUVs undzu einem monatlichen Fixbetrag im Abonnement offeriert. Teure Rechnungspositionen wie Versicherung, Steuern, Wartung und Reifen entfallen.

Vor allem das fehlende Restwertrisiko, das bei Luxusautos erfahrungsgemäß besonders hoch ist, macht das Abo von Bis auf Kraftstoff oder Strom sind alle Kosten im Abo enthalten. Die Preise starten bei 899 Euro monatlich für den Die Kündigungsfrist beträgt jeweils drei Monate. Wer einen Vor allem das fehlende Restwertrisiko, das beierfahrungsgemäß besonders hoch ist, macht das Abo von Jaguar Land Rover (JLR) attraktiv. Denn nach der vereinbarten Abodauer wird der Wagen einfach zurückgegeben.Die Preise starten bei 899 Euro monatlich für den Land Rover Discovery Sport mit 163-PS-Dieselmotor bei zweijähriger Laufzeit. Wird die Abolaufzeit auf ein halbes Jahr verkürzt, steigt die Monatsrate auf 1099 Euro.Wer einen Jaguar fahren will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für einen F-Pace (450 PS ) starten bei 1399 Euro. Die Standard-Pakete umfassen für Land Rover - und Jaguar-Modelle in der Regel 1250 Kilometer pro Monat.

Buchung und Bezahlung als volldigitaler Prozess

Partner des neuen Abo-Angebotes ist die Fleetpool-Group aus Köln, die bereits für Das Auto wird dann direkt nach Hause oder den Arbeitsplatz geliefert. Alternativ kann der Abonnent es auch in einem Logistikzentrum selbst abholen. "Mit diesem Abo steigen wir nun auch in das Premium-Auto-Abo-Segment ein und verstehen uns als Partner, der seinen Kunden starke Beratungsleistungen und Angebote bieten kann", sagt Gert Schaub, Chef der Fleetpool-Group. , die bereits für Seat (Conquar), Toyota (Kintoflex) und Shell (Recharge Auto-Abo) entsprechende Websites betreut und mit Like2Drive eine Eigenmarke im Netz betreibt. Genau wie hier erfolgen auch beim JLR-Abo die Buchung und Bezahlung als volldigitaler Prozess. Die Bestellung erfolgt bequem von der Wohnzimmer-Couch oder vom Schreibtisch, lästiger Papierkrieg im Autohaus oder Schriftverkehr mit der Versicherung gibt es nicht.Alternativ kann der Abonnent es auch in einem Logistikzentrum selbst abholen. "Mit diesem Abo steigen wir nun auch in das Premium-Auto-Abo-Segment ein und verstehen uns als Partner, der seinen Kunden starke Beratungsleistungen und Angebote bieten kann", sagt Gert Schaub, Chef der Fleetpool-Group.

Jaguar-Land Rover bietet komplettes Angebot