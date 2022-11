Ergänzt um die Expertise von AUTO BILD, um Erfahrungen aus Gebrauchtwagen- und Dauertests ist das Heft ein perfekter Ratgeber für den Fahrzeugkauf. Nachdem wir die schlechtesten Autos in fünf Altersklassen aufgelistet haben geht es nun mit den Top-Modellen des TÜV-Reports weiter. (TÜV-Preise: Damit müssen Sie rechnen!)

Insgesamt hat der TÜV 9.583.319 Hauptuntersuchungen ausgewertet. Über alle Altersklassen hinweg (also inkl. der über Elfjährigen) hatten 20,2 Prozent der Autos erhebliche Mängel, das sind 2,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Mercedes B-Klasse: Mängelquote 2,0 Prozent

Mercedes GLC: Mängelquote 2,3 Prozent

VW Golf Sportsvan: Mängelquote 2,3 Prozent

Porsche 911: Mängelquote 2,7 Prozent

Mercedes SLC: Mängelquote 4,1 Prozent

Audi Q2: Mängelquote 4,5 Prozent

Das kleine SUV hat schon im letzten TÜV-Report einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Schwachstellen, die in späteren Jahren zum Problem werden könnten, sind bislang nicht erkennbar.

Porsche 911: Mängelquote 3,5 Prozent

Suzuki Vitara: Mängelquote 7,2 Prozent

VW Golf Sportsvan: Mängelquote 7,3 Prozent

Porsche 911: Mängelquote 4,6 Prozent

Audi TT: Mängelquote 9,4 Prozent

Mercedes SLK: Mängelquote 10,3 Prozent

Porsche 911: Mängelquote 6,6 Prozent

Wer so viel Geld für ein Auto ausgibt, der pflegt es auch entsprechend. Das spiegelt sich beim 911 auch in der niedrigen Mängelquote wieder.

Audi TT: Mängelquote 11,6 Prozent

Mercedes SLK: Mängelquote 12,2 Prozent

