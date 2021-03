Auto-Leasing bei Lidl: SUV, Kleinst- und Kleinwagen

Lidl bietet aktuell einen Kia Stonic im Leasing für 135 Euro monatlich an. Der Discounter hat aber auch weitere Fahrzeuge im Angebot. Alle Infos!

Lidl bietet erneut Autos im Leasing an: Ab 135 Euro gibt es aktuell den Kia Stonic beim Lebensmittel-Discounter (Stand: 2. März 2021). Das Leasingfahrzeug für Privat- und Gewerbekunden ist online unter lidl-autos.de bestellbar. Der Bestellprozess soll in rund 15 Minuten erledigt sein und ist rein digital. Angeboten werden neben dem SUV aber auch der Renault Twingo und der Renault Clio. Künftig will Lidl verschiedene weitere Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller zu günstigen Preisen anbieten. Die Autos sind limitiert und in Kooperation mit dem Berliner Start-up "Vehiculum" sowie Sixt Leasing konzipiert.

Kia Stonic im Leasing für 135 Euro monatlich

Der Bestellvorgang wird komplett und ausschließlich über das Internet abgewickelt und soll maximal eine Viertelstunde dauern. ©Sixt-Leasing Die monatlichen 135 Euro gelten für das Angebot mit einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern und 48-monatiger Laufzeit. Wer sich beispielsweise für 24 Monate Laufzeit und 20.000 Kilometer Laufleistung entscheidet, zahlt monatlich 194 Euro. In der monatlichen Rate sind die Überführungskosten bereits enthalten. (Wissenswertes über Auto-Leasing) Den Kia Stonic gibt es in der Ausstattungsstufe "Vision" mit einem 100 PS starken Benziner und Fünfgang-Schaltgetriebe. Als Lagerfahrzeug ist der Stonic nicht weiter konfigurierbar – nur die Faktoren Leasingdauer und Kilometerlaufleistung können angepasst werden. Das angebotene Modell kommt in der Farbe "Auroraschwarz" und beinhaltet unter anderem 17 Zoll große Leichtmetallfelgen, einen sieben Zoll großen Touchscreen , ein beheizbares Multifunktions-Lederlenkrad, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer sowie Klimaautomatik und Parksensoren hinten.Wer sich beispielsweise für 24 Monate Laufzeit und 20.000 Kilometer Laufleistung entscheidet, zahlt monatlich 194 Euro. In der monatlichen Rate sind die Überführungskosten bereits enthalten.

Ab 99 Euro: Renault Twingo und Clio im Auto-Leasing

Der Renault Twingo ist in vier Farben wählbar. ©Lidl-autos Stonic sind meist nicht konfigurierbar, dafür aber schnell beim Kunden. Die Lieferzeit soll weniger als sechs Wochen betragen. Das Fahrzeug kann für einen geringen Aufpreis auch bis an die Haustür geliefert werden. Der angebotene Renault Twingo sowie der Clio sind hingegen konfigurierbar. Ab 99 Euro monatlich ist der Twingo erhältlich, der Clio ab 109 Euro. Die monatliche Rate gilt für eine Laufzeit von 48 Monaten bei 10.000 Kilometer Laufleistung. Die Lieferzeit beträgt fünf bis sieben Monate. Informationen zu den Fahrzeugen, den Leasingkonditionen sowie zum weiteren Vorgehen enthalten Interessenten auf der Website (Wichtige Informationen zum Privatleasing) Die Kooperation von Lidl mit Sixt und Vehiculum bietet Lager- und Neuwagen mit voller Herstellergarantie im Kilometerleasing an. Lagerfahrzeuge wie in diesem Fall dersind meist nicht konfigurierbar, dafür aber schnell beim Kunden.Das Fahrzeug kann für einen geringen Aufpreis auch bis an die Haustür geliefert werden. Der angebotene Renault Twingo sowie der Clio sind hingegen konfigurierbar.Die monatliche Rate gilt für eine Laufzeit von 48 Monaten bei 10.000 Kilometer Laufleistung. Die Lieferzeit beträgt fünf bis sieben Monate. Informationen zu den Fahrzeugen, den Leasingkonditionen sowie zum weiteren Vorgehen enthalten Interessenten auf der Website lidl-autos.de . Dort gelangt man zum Angebot bei Vehiculum, wo die Auswahl des Wunschfahrzeugs und der Vertragsabschluss mit Sixt Leasing erfolgen. Bereits im Februar 2019 hatte Lidl gemeinsam mit Vehiculum ein digitales Leasing-Angebot gestartet. Alle 1000 damals angebotenen Fiat 500 waren innerhalb von einer Woche vergriffen.