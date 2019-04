Auto Shanghai 2019: Messe-Rundgang

E ine der Überraschungen auf der Auto Shanghai 2019 ist der chinesische Hersteller Novat. Der zeigt mit dem ME7 nicht nur ein sehenswertes Mittelklasse-SUV, sondern lässt seine Anhänger auch von einem viertürigen Luxus-Coupé träumen. Dass der Novat an Front, Heck und Seitenlinie die eine oder andere deutliche Ähnlichkeit zum Porsche Panamera aufweist, dürfte den meisten Messebesuchern dabei kaum verborgen bleiben. Audi, Ford und Porsche – AUTO BILD hat auf der China-Messe Ausschau nach Plagiaten gehalten. ine der Überraschungen auf derist der chinesische Hersteller Novat. Der zeigt mit dem ME7 nicht nur ein sehenswertes, sondern lässt seine Anhänger auch von einem viertürigen Luxus-Coupé träumen. Dass der Novat an Front, Heck und Seitenlinie die eine oder andere deutliche Ähnlichkeit zumaufweist, dürfte den meisten Messebesuchern dabei kaum verborgen bleiben.

Was GT3 heißt, ist nicht unbedingt Porsche

Deutliche Anleihen bei Porsche: Der Zedriv GT3 ist eine wenig gelungene Mischung aus 911 und Cayman. GT3, einer unförmigen Mischung aus verkleinertem Porsche 911 und geschrumpftem Cayman. Zumindest die Verantwortlichen von Zedriv recken den Daumen hoch – ansonsten darf man wenig Applaus für dieses Mercedes G-Klasse mimt – mit überschaubarem Erfolg. Die Tesla Model S oder einem Audi A7 aufnehmen kann. Aber Moment: Sieht der Nio ET dem Tesla Model S von vorne nicht etwas sehr ähnlich, und kommen am Heck nicht spontan Erinnerungen an dem Audi A7 auf? Wie man die Zuffenhauser so richtig schlecht zitiert, zeigt Zedriv mit seinem elektrischen, einer unförmigen Mischung aus verkleinertemund geschrumpftemZumindest die Verantwortlichen von Zedriv recken den Daumen hoch – ansonsten darf man wenig Applaus für dieses Design erwarten. Das gilt auch für den BAIC BJ 80, der seit Jahren die ausgelaufenemimt – mit überschaubarem Erfolg. Die Studie des Nio ET hingegen sieht prima aus: eine sportliche Coupé-Limousine, die es ohne Frage auch mit einemoder einemaufnehmen kann. Aber Moment: Sieht der Nio ET dem Tesla Model S von vorne nicht etwas sehr ähnlich, und kommen am Heck nicht spontan Erinnerungen an dem Audi A7 auf?

Auch erfolglose Modelle werden in China gerne kopiert

Das ist kein Smart forfour. Den Designern des Ora R1 hat das Original offenbar sehr gut gefallen. Toyota Tundra freundlich grüßen. Auch wenn das japanische Full-Size-SUV in den Vereinigten Staaten meilenweit hinter der übermächtigen Konkurrenz von Ford F-150, Chevrolet Silverado und Dodge RAM hinterherfährt, scheint er dem chinesischen Autohersteller Haval sehr gut zu gefallen. Der auf der Auto Shanghai gezeigte Smart forfour, aktuell noch produziert vom französischen Kooperationspartner Renault in Novo Mesto, ist auf vielen Märkten alles andere als ein Bestseller. Der Ora R1 jedoch beweist, dass zumindest das Design des viersitzigen Smart in China Liebhaber gefunden hat. Der Elektrokleinwagen mit 35 Kilowatt starkem Synchronmotor hat sich gerade bei der Seitenansicht und den Proportionen stark am forfour bedient. An einem anderen Stand lässt derfreundlich grüßen. Auch wenn das japanische Full-Size-SUV in den Vereinigten Staaten meilenweit hinter der übermächtigen Konkurrenz von Ford F-150, Chevrolet Silverado und Dodge RAM hinterherfährt, scheint er dem chinesischen Autohersteller Haval sehr gut zu gefallen. Der auf der Auto Shanghai gezeigte Pick-up ist dem üppig dimensionierten Gegenüber auf dem US-Markt gerade von vorne wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber es geht auch weniger mächtig: Der, aktuell noch produziert vom französischen Kooperationspartner Renault in Novo Mesto, ist auf vielen Märkten alles andere als ein Bestseller. Derjedoch beweist, dass zumindest das Design des viersitzigen Smart in China Liebhaber gefunden hat. Der Elektrokleinwagen mit 35 Kilowatt starkem Synchronmotor hat sich gerade bei der Seitenansicht und den Proportionen stark am forfour bedient.