Die GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) hat zusammen mit AUTO BILD 14 Autobatterie-Ladegeräte zu Preisen zwischen 24 und 94 Euro getestet. Denn die Autobatterie benötigt gerade jetzt im Winter besondere Aufmerksamkeit: Auf der Straße verbrauchen Heckscheiben- und Sitzheizung zusammen mit den ganzen anderen "Stromfressern" schnell mehr Energie als die Lichtmaschine liefern kann. Hinzu kommt: Bei Temperaturen um minus 18 Grad können die Stromspeicher nur noch etwa die Hälfte ihrer normalen Kapazität bereitstellen. Dadurch schafft es der Akku bei Kälte oft nicht mehr, den Motor zu starten. Und für Oldies im Winterlager gilt: Selbst eine abgeklemmte Batterie entlädt sich langsam und sollte daher regelmäßig nachgeladen werden. Wer vorbeugen will, nimmt am besten ein Ladegerät, das sich an jede Steckdose anschließen lässt. Schon für deutlich weniger als 100 Euro gibt es Spitzengeräte zur einfachen Anwendung.

CTEK CT5 TIME TO GO

Besonderes Augenmerk legten die Experten der GTÜ auf das Lade- und Ladeerhaltungsverfahren. Maximal 50 der insgesamt 500 Wertungspunkte, mehr als bei jeder anderen Einzeldisziplin, gab es zu verdienen. Volle Punktzahl schafften hier CTEK und Dino, die unterschiedliche Batterietypen von Nass- über Gel- bis AGM-Akkus besonders schonend aufladen und im Zusammenspiel von Nach- und Erhaltungsladung auch über lange Zeiträume bei optimaler Leistungsfähigkeit halten können. Universell einsetzbare Ladegeräte sollten sich nicht nur hinsichtlich der Ladekennlinie unterschiedlichen Batterietypen optimal anpassen, sondern sich auch dafür eignen, neuere Akkus mit moderner Glasfaservlies-Technik (AGM) wirklich voll aufzuladen. Dazu braucht es eine wahlweise erhöhte Ladespannung von bis zu 14,7 Volt . Alle "sehr empfehlenswerten" Geräte können das.Dabei wird über eine zeitlich begrenzte Spannungserhöhung von maximal 15,8 Volt die Batterie kurzfristig zum Gasen gebracht. Auf diese Weise kann bei Nassbatterien eine mögliche Säureschichtung aufgehoben werden. Fast alle Testgeräte waren auch in der Lage, selbst auf bis zu 3 Volt tiefentladene Batterien wiederzubeleben. Nur bei Pearl und Dino lagen diese Grenzen etwas höher, nämlich bei 4,5 und 6 Volt. Bei den vier "bedingt empfehlenswerten Ladegeräten" bemängelten die GTÜ-Prüfer unter anderem, dass sich die Testbatterie in Kürze wieder entladen hatte, wenn das Ladegerät vom Stromnetz getrennt, aber weiterhin an der Batterie angeschlossen war. Der Kapazitätsverlust durch Rückstrom von der geladenen Batterie war dabei so groß, dass dafür keine Punkte mehr gegeben werden konnten.