(dpa/Reuters/cj) Autofahrer sollen ihre E-Autos künftig in ganz Deutschland ohne lange Wartezeit aufladen können. Dieses derzeit noch utopisch klingende Ziel hat die Bundesregierung in ihrem "Masterplan Ladeinfrastruktur" definiert. Darin heißt es unter anderem: "Damit Deutschland auch weiterhin führende Automobilnation bleibt, müssen Politik und Industrie Hand in Hand an der schnellen Verbreitung von Elektrofahrzeugen arbeiten." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte vor dem sogenannten "" am Abend des 4. November 2019 in Berlin in einem Video-Podcast das Ziel der Bundesregierung,zu schaffen. Bereits im September hatte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bei BILD am SONNTAG die gleiche Zahl genannt, allerdings schon für das Jahr 2025. Im Sommer dieses Jahres gab es nach Angaben des Energieverbandes BDEW lediglich 20.650 öffentliche Ladepunkte, immerhin ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr (13.500).