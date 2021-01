I n Zeiten des Blech-Tindern" (das Wort setzt sich zusammen aus Autoblech und dem Namen einer Dating-App) kamen am vergangenen Wochenende Blechliebhaber in Dortmund zusammen. Die Aktion rief am Samstag (16. Januar 2021) die Dortmunder Kampf gegen Raser, Poser und die illegale Tuningszene in der Innenstadt mehrere Kontrollpunkte installierte. Ergebnis: 218 Fahrzeuge wurden kontrolliert, darunter ein Audi und Mercedes aus dem ganzen Ruhrgebiet! Autoteile bei ebay Auspuffanlagen Bremssattel Scheinwerfer Filter Rückleuchten n Zeiten des Coronavirus sind Autoposer weiter aktiv – und sie haben trotz Versammlungsbeschränkungen eine neue Art gefunden, sich zu treffen. Beim "" (das Wort setzt sich zusammen aus Autoblech und dem Namen einer Dating-App) kamen am vergangenen Wochenende Blechliebhaber in Dortmund zusammen. Die Aktion rief am Samstag (16. Januar 2021) die Dortmunder Polizei auf den Plan, die in einem Sondereinsatz imin der Innenstadt mehrere Kontrollpunkte installierte. Ergebnis: 218 Fahrzeuge wurden kontrolliert, darunter ein BMW X4 , aber auch hochmotorisierteaus dem ganzen Ruhrgebiet!Besonders gravierend in Corona-Zeiten: Die Polizei NRW stellte bei den Poser-Kontrollen 29 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest. Dabei wurde entweder gegen das Versammlungsverbot verstoßen, oder der nötige Mund-Nasenschutz wurde nicht getragen.

Anwohner beschweren sich über Lärm

In den vergangenen Wochen hatten sich Beschwerden der Anwohner wegen Lärmbelästigungen in der Dortmunder Innenstadt gehäuft. Gegen die betreffenden Personen wurde Anzeige erstattet, es ergingen 57 Platzverweise. Bei drei Fahrern wurden wegen Verdachts auf die Einnahme von Drogen Blutproben genommen. Insgesamt kontrollierte die Polizei 373 Personen. Bei den Kontrolleinsätzen schaute auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) vorbei. Er lobte die Beamten: "Was die Dortmunder Polizei hier macht, kann sich wirklich sehen lassen und es geht auch nur so." Hier der Post der Polizei Dortmund:

Intensive Facebook-Diskussion über Autoposer