Autoreifen-Alternative ohne Luft: Michelin Uptis

D

ie Zukunft des Autoreifens heißt: Uptis, zumindest nach Ansicht von Michelin und General Motors . Das Kürzel steht für "Unique Puncture-proof Tire System", zu Deutsch: einzigartiges, pannensicheres Reifensystem. Es vereint zwei Revolutionen fürs Auto. Erstens: Der Reifen fährt ohne Luft. Zweitens: Statt Reifen und Felge gibt es nur noch eine fest verbundene Komponente. Also statt Tire (Reifen) und Wheel (Felge) ein "Tweel". Reifenhersteller Michelin will seine mit GM entwickelte Zukunftstechnologie ab 2024 an Pkw montieren. An Nutzfahrzeugen wie Baggern werden diese luftlosen Reifen bereits verwendet, weil sie dort – was Lenkkräfte und Geschwindigkeiten betrifft – weniger beansprucht werden. Auch Konkurrent Goodyear zeigte jüngst ein Reifenmodell mit Lamellen anstelle eines mit Luft gefüllten Schlauchs ().