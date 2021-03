Funktionen: Bis auf die Senderverfolgung vermisst man beim Auvisio FMX-650 nichts. DAB+-Empfang, FM-Transmitter, Aux-Schnittstelle, SD-Slot, Bluetooth-Freisprechen – alles da. Dazu gibt es 20 Speicherplätze für Favoriten – die Grundlagen stimmen also schon mal.

Bewertung "Funktionen": 19 von 25 Punkten

Sicherheit/Bedienung: Das Bedienteil sitzt direkt auf dem Kfz-Stecker. Einerseits praktisch, denn man hat ein bisschen weniger Kabelsalat, andererseits birgt das jedoch unnötige Hürden für die Bedienung. Je nach dem wo der 12-Volt-Stecker im Auto sitzt, muss der Fahrer den Blick stark abwenden, um auf das Gerät schauen zu können. Mal eben den Sender wechseln? Das ist da ziemlich schwierig. Bei unserem Testwagen verschwindet der Adapter außerdem nahezu hinter dem Wählhebel – das ist ziemlich unglücklich. Immerhin funktioniert die Bedienung weitgehend intuitiv. Das Speichern von Favoriten ist einfach, wenn man es einmal gelernt hat.

Bewertung "Sicherheit": 7 von 10 Punkten

Bewertung "Bedienung": 26 von 35 Punkten

Der DAB+-Adapter ist gut verarbeitet, wirkt aber insgesamt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das Display dürfte gerne etwas größer sein, denn der angezeigte Sender ist nicht immer gut zu erkennen. Bei der Signalübertragung via FM-Transmitter ist der Klang ok, im Hintergrund hat man aber ein stetiges, leichtes Rauschen – das haben andere Kandidaten, auch der zweite Adapter von Auvisio , nicht. Schaltet man auf Aux um, verschwindet das Rauschen und man hat einen absolut guten, klaren Klang sowohl beim Digitalradio als auch bei Übertragung per Bluetooth. Letzteres zumindest, was Musikwiedergabe betrifft. Beim Freisprechen ist noch Luft nach oben. Man hat eine starke Verzögerung, der Anrufer klingt leise. Am anderen Ende hört der Anrufer sich selbst sprechen und versteht den Angerufenen nur schlecht.