Ortstermin in Hamburg. Im neuen Bentley Showroom steht das fahrbereite Showfahrzeug, das vor wenigen Wochen im Rahmen der Monterey Car Week präsentiert wurde. Der Bentley Mulliner Batur basiert auf dem aktuellen Continental GT , doch davon sieht man eigentlich gar nichts mehr. Die Front ist komplett neu designt. Besonders auffällig: Bentley verzichtet auf die klassische Vier-Augen-Signatur mit runden Scheinwerfern und verpasst dem Batur schmale, nach außen hin auslaufende Lichter. Womöglich schon der erste Ausblick in die Zukunft?

Der Kühlergrill ist breiter und steht steiler als bei anderen Bentleys, und auch hier haben sich die Briten etwas Besonderes einfallen lassen. Kleine orange Inlays im Grill, die nach außen hin an Farbe verlieren, sorgen für einen auffälligen Look. Im entferntesten Sinne könnten sie Lava imitieren. Wie ich auf so eine absurde Idee komme? Batur ist ein Vulkan samt dazugehörigen Kratersee in Indonesien – und nach diesem ist der Bentley benannt.