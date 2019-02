Zumal das Bentley Continental Cabrio dem S-Klasse Cabrio schnell den Schneid abkauft. Die Proportionen mit dem kürzeren Überhang vorne und dem längeren hinten, verleihen dem Grand Tourer schon im Stand reichlich Dynamik. Und damit sich die hochherrschaftlichen Fahrgäste auch in ihrem Luxuscabrio wohlfühlen, spart Bentley an nichts. Allein für das Furnier werden pro Auto zehn Quadratmeter feinstes Koa- oder Eukalyptus-Holz verwendet. Dazu kommen literweise Klavierlack, Chrom und feinstes Leder. Für die Diamantmusterung der Sitze setzen fleißige Hände 712 Stiche pro Raute und verwenden insgesamt 2,8 Kilometer Garn. Das Interieur soll eine Wohlfühloase sein. Deswegen verbittet sich Designchef Stefan Sielaff auch riesige Monitore und Touchscreens; das bleibe Tesla und Byton vorbehalten. Die Konsequenz seines "Digital Detox": eine mit Knöpfen und Schaltern überladene Mittelkonsole, bei der sich der Fahrer erst einmal zurechtfinden muss.

Der Bentley-Pilot kann sich zwischen großem Display und drei Analog-Uhren entscheiden.

Ganz ohne virtuelle Darstellungen geht es aber auch beim Bentley Continental Cabrio nicht. Auf Wunsch erscheint in der Mittelkonsole ein 12,3 Zoll großer Bildschirm, den der Chauffeur nach Wunsch konfigurieren kann. Natürlich lässt auch beim offenen Continental James Bond grüßen: Per Knopfdruck dreht sich der Bildschirm nach hinten weg und drei analoge Instrumente – ein Kompass, eine Stoppuhr und ein Außentemperatur-Thermometer – erscheinen. Das Geräuschniveau bei geschlossenem Stoffdach, das es jetzt auch aus Tweed-Stoff gibt, ist ungemein niedrig. Selbst bei höheren Geschwindigkeiten kann man sich entspannt unterhalten. In 19 Sekunden verschwindet die Stoffmütze im Heck des Autos. Damit es den Insassen dann nicht kalt wird, lassen sich sogar die Armlehnen beheizen. Das ist auch nötig, denn die Sitzposition ist hoch. Und wer glaubt, dass man im Bentley gut behütet wie im Ohrensessel einer Zigarrenlounge durch die Landschaft gleiten kann, der täuscht sich. Jenseits von 1,90 Metern weht das Haar stramm im Wind. Im Fond sind die Platzverhältnisse nicht überragend. Wenn sich das Verdeck wieder über das 4,85 Meter lange Auto spannt, müssen großgewachsene Zeitgenossen das Haupt einziehen.