Bentley Continental GT Speed (2021): Test, W12-Motor

chon im Jahre 2026 will Bentley seine komplette Flotte mitausgerüstet haben, ab 2030 sollen sämtliche Modelle der britischen Traditionsmarke gar vollelektrisch vom Band laufen. Ganz anders der neue. Mit dem Topmodell zelebriert Bentley noch einmal den Verbrenner so, wie es ihm gebührt.

Das Biest im Bug: Der W12 mit 659 PS und 900 Nm Drehmoment ist eine echte Urgewalt. ©Bentley

Zwölf Zylinder, zwei Turbolader,und. Eine echte Urgewalt, die da unter der langen Haube des neuensteckt. Aber das ist bei Weitem nicht alles, denn auch fahrwerksseitig haben die Engländer dem Luxus-Coupé einiges an Hightech mitgegeben:unterstützen das Chassis, jenes regelt adaptiv. Wir sind hier zwar noch mit einem Vorserienmodell unterwegs, weshalb wir mangels Zulassung auf abgesperrtem Gelände herumtoben. Ist aber auch gut so, denn hier können wir mal so richtig die Sau rauslassen. Und dabei stellt sich dertrotz der immensen Masse richtig gut an.