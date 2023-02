Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Bentley stellt den W12 ein! Was schon lange angekündigt war, wird im April 2024 Realität: Der prestigeträchtige Zwölfender wird in Rente geschickt. Aber immerhin wird das Triebwerk gebührend verabschiedet: Im auf nur 18 Exemplare limitierten Batur läuft es mit 750 PS und 1000 Nm zur Höchstform auf!

Adrian Hallmark, Bentleys Chairman und Chief Executive dazu: "(...) 20 Jahre und mehr als 100.000 W12-Motoren später ist es an der Zeit, diese mittlerweile legendäre Antriebskomponente in den Ruhestand zu entlassen, während wir uns mit großen Schritten in Richtung Elektrifizierung bewegen. Doch zum Abschied wollen wir den Motor noch einmal gebührend feiern – mit der bisher leistugsstärksten Version, die jemals von ihm entwickelt wurde."