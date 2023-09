Drei Kompakte mit einer gesunden Mischung aus Vernunft und Vergnügen: BMW 128ti, Cupra Leon VZ 2.0 TSI und Mercedes A 250 4Matic verbinden sozialverträgliches Format mit vergnüglichen Leistungen um die 250 PS. Der Vergleich klärt, welcher Mix der beste ist.

Drei sportliche Kompakte im Test Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht # Getestete Produkte Preis Zum Angebot 1. Testsieger Testsieger Cupra Leon VZ 2.0 TSI UVP 41.980,00 EUR 2. BMW 128ti UVP 47.900,00 EUR 3. Mercedes A 250 4Matic UVP 49.337,00 EUR

Auch wenn er deutlich dynamischer aussieht, merkt man dem Leon irgendwie sofort an, dass er mit dem Golf verwandt ist. Vorn und hinten finden wir das beste Platzangebot, besonders in der zweiten Reihe fühlen sich auch Erwachsene noch wohl und reisen erhobenen Hauptes. Okay, die vorderen Sitze fallen schon etwas schaumig und weniger konturiert aus als das Sportgestühl bei BMW und Mercedes, doch wer lieber leger als slimfit trägt, wird das womöglich sogar als angenehm empfinden.

Zoom Dynamiker mit Platz: Optisch macht der Leon deutlich auf Sport, unterm Blech stecken Golf-Gene und viel Raum für Passagiere.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Der Leon ist der Größte im Test



Und wird der sportliche Kompakte auch mal für Transportaufgaben rangenommen, glänzt der Spanier mit bis zu 1301 Litern – 1er und A-Klasse melden jeweils schon über 100 Liter früher volle Kofferraumbelegung.

Nur der Mercedes kann Anhänger ziehen



Nur die Schwaben verbauen hier auch hinten integrierte Kopfstützen (AMG Line) – was gleich doppelt unsinnig ist. Erstens stören sie die Rücksicht, zweitens können bei umgelegten Fondlehnen vorn nur noch Knirpse sitzen. Als Wiedergutmachung spendiert Mercedes aber als Einziger die Option einer Anhängerkupplung. Wo bei Cupra und BMW klangstarke Endtöpfe den Raum beanspruchen, kann die allradgetriebene A-Klasse bis zu 1,8 Tonnen an den Haken nehmen.

Zoom Vorteil A-Klasse: Der Mercedes ist der Einzige im Test, der einen Anhänger ziehen darf. Bis zu 1,8 Tonnen nimmt er an den Haken.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Weniger freundlich zeigt sich Mercedes gegenüber den Fondgästen. Das Platzangebot geht noch in Ordnung, die Bank ist aber nur 30 Zentimeter über dem Fahrzeugboden montiert. Wer lange Beine mitbringt, muss diese stark anwinkeln und hockt eher unglücklich im Rückraum. Vorn passt dann wieder alles, empfangen uns haltgebende und vielfältig verstellbare Sportpolster.

Im Fond des BMW geht es eng zu



Noch besser fühlen sich ambitionierte Piloten nur im BMW aufgehoben. Die Sitze machen eine noch genauere Anpassung an die Fahrerstatur möglich, halten auch in wilden Kurvenpassagen zuverlässig fest und lassen kaum etwas verrutschen. Sehr sportiv, aber auch mit 500 Euro extra zu bezahlen. Und wer womöglich eine nicht ganz so sportive Kleidergröße trägt, der fühlt sich schnell eingeengt.

Zoom Enge Kiste: In der zweiten Reihe des BMW wird es schnell eng – es fehlen Kopf- und Schulterfreiheit. Zudem ist die Bank sehr hart.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Das gilt leider auch in der zweiten Reihe, wo der BMW in diesem Vergleich am ehesten Zwangskuscheln verordnet. Neben Platz um die Schultern fehlt auch Luft überm Scheitel. Und als sei das noch nicht genug, fällt das Sitzpolster fast so hart aus wie eine Bierzeltbank.

Fahrzeugdaten Modell BMW 128ti Cupra Leon VZ 2.0 TSI Mercedes A 250 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1998 cm³ 195 (265)/4750 400/1750 250 km/h Achtstufenautomatik Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/40 R 18 Y Michelin Pilot Sport 4 8 x 18" 157 g/km 6,9 l 50 l Super Serie 67 dB(A) –/– – 380–1200 l 4319/1799–2081**/1434 mm 2670 mm 47.900 Euro 48.400 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1984 cm³ 180 (245)/5000 370/1600 250 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 235/35 R 19 Y Bridgestone Potenza S005 8 x 19" 163 g/km 7,2 l 50 l Super Serie 69 dB(A) –/– – 380–1301 l 4398/1799–1992**/1444 mm 2689 mm 41.980 Euro 46.080 Euro Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1991 cm³ 165 + 10 (224 + 14)/5500 350/2000 250 km/h Achtgang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45 R 18 W Michelin Pilot Sport 4 7,5 x 18" 166 g/km 7,3 l 51 l Super Serie 68 dB(A) 1800/750 kg 80 kg 350–1190 l 4428/1796–1992**/1445 mm 2729 mm 49.337 Euro 56.257 Euro



Deutlich moderner fallen zum Glück Cockpitgestaltung und Bedienkonzept des Bayern aus. Ein 10,25 Zoll großer, konfigurierbarer Monitor informiert den Fahrer über alles Wichtige, der Zentralbildschirm in gleicher Größe liegt beim Touchen zwar immer ein Stück zu weit weg, lässt sich über den genialen iDrive-Button auf der Mittelkonsole aber flüssig und fast ablenkungsfrei steuern. Feste Tasten im Umfeld des Drehdrückstellers führen zielsicher in die gewünschten Untermenüs, Tastenphobikern hilft der aufmerksame Sprachassistent bei allen Aufgaben vom Auswählen einer Audioquelle bis zur Zieleingabe im fitten Navigationssystem .

MBUX-System jetzt ohne Touchpad



Ganz ähnliche Grundlagen finden sich im Mercedes. Zwei 10,25-Zoll-Displays bilden die Kommandozentrale, der mittig angeordnete Berührbildschirm liegt auch im Benz leicht außerhalb der Fahrerreichweite, sodass wir beim Touchen immer leicht aus dem Sitz kommen müssen. Weil so eine A-Klasse alternativ aber natürlich kein iDrive und seit dem Facelift auch kein Touchpad mehr besitzt, stört das etwas mehr als beim Münchner. Die extrem aufmerksame und verständnisvolle Sprachassistenz bügelt das aber wieder aus.

Zoom Facelift-Version: Mit der jüngsten Modellpflege fiel das Touchpad auf der Mittelkonsole weg. Der Berührbildschirm liegt etwas ungünstig.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Digitale Instrumente in der Größe 10,25 Zoll begegnen uns auch im Cupra, der Multimediabildschirm des Spaniers bietet mit 12 Zoll aber nicht nur das größte Format, er lässt sich auch ohne Mühe erreichen. Gegen den Leon spricht dann allerdings, dass er fast komplett auf Touchbedienung vertraut und der Sprachassistent (der mit einem ungewohnten "Hola, Hola" statt analog zu den Deutschen mit "Hey Cupra" geweckt werden will) nicht ganz so selbstverständlich und flüssig funktioniert wie in 1er und A-Klasse. Im Navibetrieb zeigt der Leon zudem nur Verzögerungen und Staus an, nicht aber freie Strecken – BMW und Mercedes markieren auch diese, sinnigerweise in Grün.

Messwerte Modell BMW 128ti Cupra Leon VZ 2.0 TSI Mercedes A 250 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde

(Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 2,5 s 6,0 s 9,2 s 13,3 s 21,9 s 2,9 s 3,5 s 1476/524 kg 61/39 % 11,5/11,4 m 505 mm 35,6 m 33,1 m 58 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A) 72 dB(A) 6,0 l S/100 km 7,8 l S/100 km

(+13 %) 11,2 l S/100 km 185 g/km 640 km 2,8 s 6,4 s 9,6 s 14,1 s 23,8 s 2,9 s 3,7 s 1468/492 kg 62/38 % 11,4/11,3 m 540 mm 35,5 m 33,5 m 58 dB(A) 66 dB(A) 70 dB(A) 72 dB(A) 6,6 l S/100 km 8,1 l S/100 km

(+12,5 %) 11,0 l S/100 km 191 g/km 615 km 2,3 s 6,2 s 10,0 s 15,5 s 27,3 s 3,3 s 4,3 s 1572/488 kg 61/39 % 11,0/11,0 m 520 mm 34,0 m 33,7 m 57 dB(A) 64 dB(A) 67 dB(A) 71 dB(A) 6,7 l S/100 km 8,2 l S/100 km

(+12,3 %) 11,1 l S/100 km 194 g/km 620 km



Der 128ti gibt hier den Dynamiker. Unter Regie der ebenso direkten wie mitteilsamen Lenkung tastet das nicht verstellbare Sportfahrwerk die Piste mit Präzision und Inbrunst ab. Hier ist alles fest und steif – was auf schlechten Wegstrecken aber dazu führt, dass Kanten und Absätze verlustfrei in die Bandscheiben tätowiert werden. Der mit 265 PS stärkste Motor im Feld liefert über den gesamten Drehzahlbereich den passenden Punch, die Achtstufenautomatik portioniert die Kraft weitgehend perfekt.

Zoom Das reicht locker: Alle drei Modelle gibt es auch mit viel mehr Leistung – die haben sie aber überhaupt nicht nötig.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Fahrleistungen reichen bei allen Dreien



Ganz ähnlich geht der Leon zu Werke. Grundsätzlich straff und mit großer Lust räubert der Spanier über kurviges Geläuf, der 245 PS starke Motor sorgt dabei stets für passenden Wumms. Fiesen Holperstrecken nehmen die adaptiven Dämpfer die allergrößte Härte, die sehr leichtgängige und zielgenaue Lenkung wirkt lediglich bei hohen Geschwindigkeiten ein wenig zappelig, das blitzschnelle DSG ruckt nur in Ausnahmefällen.

Eher schneller Gran Turismo als Sportler will der A 250 sein. Seine ausgewogene Lenkung passt in jeder Lebenslage, das verstellbare Fahrwerk schluckt deutlich mehr Fahrbahnfehler, lässt den Stuttgarter in Wechselkurven aber auch stärker schaukeln. Der mildhybridisierte Motor mit dem souveränen Doppelkuppler schlägt sich trotz der geringsten Leistung mehr als achtbar, klingt unter Last aber immer rau und angestrengt. Schnelles Reisen ist dem Mercedes eindeutig näher als wildes Rasen.

Mit 46.080 Euro ist der Leon der Günstigste



Über den Preis holt der Cupra gewaltig auf. Nicht, dass 46.080 Euro (im Testtrimm) ein Schnapper wären – der BMW kostet mit 48.400 Euro aber schon gut 2000 Euro mehr, für den günstiger zu versichernden Mercedes werden bei einem Testwagenpreis von 56.257 Euro mehr als 10.000 Euro Aufschlag fällig. Trotz der schlechten Restwertprognose von Schwacke kann der Spanier das Blatt so wenden. Spätestens beim Geld hört der Spaß ja bekanntlich auf …