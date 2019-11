BMW 1er (2019): Basis vs. Werbefoto

roße Alufelgen , LED-Licht, Top-Navi und ein opulent ausgestatteter Innenraum. Bei der Vorstellung des neuen 1er hat BMW einen großzügig ausgestatteten 118i gezeigt – beim Händler würde diese Version mit voller Hütte fast 44.000 Euro kosten ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 5327 Euro ).Die einzige kostenlose Farbe ist Schwarz Uni, für Alpinweiß sind 250 Euro Aufpreis fällig. Die serienmäßigen Felgen messen 16 Zoll, bis auf das Endrohr und die Einfassung der Nieren ist alles in Wagenfarbe gehalten. Die Pressebilder zeigen den 118i in der Ausstattung Sport Line für 3850 Euro extra, die 18-Zoll-Felgen schlagen noch einmal 870 Euro auf die Rechnung, adaptive LED-Scheinwerfer machen noch einmal 500 Euro.

Lediglich das Multifunktionslenkrad und das kleine Display sind Serie im 1er.

Auch imgibt es deutliche Unterschiede zwischen den Werbefotos und der Basis. Auf den Hochglanzbildern spendiert BMW dem 118i das Business Paket Professional für 3100 Euro, inklusive Head-up-Display , digitalem Tacho und Top-Navi. Zusätzlich sind Gestensteuerung für 1100 Euro und das 950 Euro teure Comfort Paket mit Klimaautomatik, Sitzheizung und Lordosenstütze an Bord. Nicht zu vergessen: Lenkradheizung (200 Euro), anthrazitfarbener Dachhimmel (250 Euro), Harman-Kardon-Anlage (450 Euro) und die elektrische Sitzverstellung mit Memory-Funktion (700 Euro). Die Polster mit Stoff- und Kunstleder-Bezug sind in der Ausstattung enthalten. In der Basis kommt der 1er mit Stoffsitzen, analogen Instrumenten und dem kleinen Bildschirm mit Connected Drive Services. Wenigstens das Multifunktionslenkrad und die Velours-Fußmatten sind Serie.