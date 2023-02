Viel wurde bereits über den BMW 3.0 CSL geschrieben. Besonders die Preisfrage wurde heiß diskutiert, denn offiziell verrät BMW nicht, was der auf dem M4 CSL basierende 3.0 kostet. Gerüchtehalber ist die Rede von unglaublichen 750.000 Euro, was in etwa dem Preis von viereinhalb M4 CSL entspräche. Nachdem AUTO BILD die Möglichkeit hatte, sich die Produktion des 3.0 CSL vor Ort in Dingolfing anschauen zu können, relativiert sich der exorbitante Preis zumindest ein Stück weit. Das liegt daran, dass alle 50 CSL in Manufaktur-Atmosphäre von Hand entstehen.