Auf Kopfsteinpflaster hinterlässt der BMW den besseren Geräuscheindruck. Im 3er sind selbst Seitenverkleidungen unterhalb der Sichtlinie aus geschäumtem Softmaterial, das verbessert die Akustik. Im Passat sind dafür die seitlichen Ablagen mit Filz ausgekleidet, das mildert Geklapper. Der Bayer ist insgesamt aber messbar leiser, subjektiv ist das Reifenabrollgeräusch in jedem Tempobereich die größte Lärmquelle. Was auch daran liegen dürfte, dass der Motor so leise vor sich hin murmelt. Übrigens greift der Spurhalteassistent so dezent ein, dass man ihn nicht gleich abschalten will – selten.