BMW 320i, Volvo S60 B4: Test, Motor, Preis, Benziner, Limousinen — 01.02.2021 Am BMW 3er beißt sich der Volvo S60 die Zähne aus In diesen Mittelklasse-Limousinen mit Benzinmotor steckt viel Gutes. AUTO BILD testet die schicken Stufenhecks BMW 3er und Volvo S60.

Stufenhecklimousinen mit Vierzylinder-Benzinmotor. Der neue Volvo S60 und der BMW 3er sind schließlich Paradebeispiele für Typen, die auch ohne starken Diesel hinter den Kühler-Rippen oder Kombi-Talent im Rücken eine hervorragende Figur abgeben. 197 PS leistet der Volvo S60 B4, 190 PS lauern im BMW 320i. Dazu stecken beide Testwagen in strammen Trainingsanzügen.

Volvo setzt im S60 auf milde Elektrounterstützung

Der BMW trägt das M-Sport-Outfit, dazu steht er auf 19-Zoll-Mischbereifung in Verbindung mit einem variablen Sportfahrwerk. Den S60 hat Volvo in die R-Line nebst Adaptivstoßdämpfern und 19-Zoll-Bereifung gehüllt. So weit, so modisch. Und motorisch? Auf dem Papier beinahe Gleichstand: Zweiliter-Benziner, Turboaufladung; im Volvo steckt noch ein 48-Volt-Elektrokomplex mit Möglichkeit zum leichten Unterstützen der Maschine beim Beschleunigen. Beide Autos schicken ihre Kraft über eine Achtstufenautomatik an zwei angetriebene Räder. Bei BMW sickert das Drehmoment der längs eingebauten Maschine wie eh und je nach hinten, Volvo bedient im S60 mit quer montiertem Antriebspaket die Vorderräder. Dramatische Differenzen im alltäglichen Fahrbetrieb entstehen daraus allerdings nicht. Dem Volvo attestieren wir ein gelasseneres Ausweichverhalten, dem BMW dank der freier wirkenden Lenkung mehr Sport und Spaß auf kurviger Straße.

Bei den Fahrleistungen liegt der BMW 3er deutlich vorne

Auf nasser Oberfläche beißt sich der BMW beim zügigen Anfahren gelassener im Asphalt fest als der dann zum Scharren neigende Schwede. Es sind Details, die den BMW universeller machen, ihn unter dem Strich zur glasklaren Kaufempfehlung in diesem Vergleich adeln. Das Auto wirkt nicht nur beim Wetzen und Wenden leichter, es fühlt sich auch in vielen anderen Disziplinen lebendiger und spritziger an. Beispiele: Ein 320i spurtet schneller, ist zum Beispiel in 7,5 Sekunden auf Tempo 100. Der Volvo benötigt über acht Sekunden, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Auch bremst der 3er mit heißen Scheiben effektiver und rennt dem elektronisch gedrosselten S60 (mehr als 180 km/h erlaubt Volvo den aktuellen Modellen nicht) auf der Autobahn mühelos davon. Außerdem ist der BMW fast 200 Kilogramm leichter. Am Ende beschert ihm das auch noch einen geringeren Durchschnittsverbrauch – ganz ohne Elektromotor im Riementrieb und Lithium-Akkupaket unterm Blech.

Gleichzeitig läuft der Vierzylinder des BMW kultivierter und leiser, das Getriebe reagiert entspannter auf ein stärker durchgedrücktes Gaspedal, auf schlechten Strecken lässt sich der 3er sauberer dirigieren. Schade: Der Fahrer sitzt nicht so angenehm "ausgemittelt" wie im Volvo, außerdem hemmen lautere Roll-und Fahrwerksgeräusche den Reisespaß. Aber auch im Volvo haben wir Schrullen gefunden. Zum Beispiel im Rangierbetrieb. Ein Tipp am elektrisch auslösenden Wählhebel – dann geht's immer erst in die Gangstellung "N". Erst das doppelte Antippen ändert die Fahrtrichtung. Warum eigentlich?

Der Volvo ist nur auf den ersten Blick deutlich günstiger

Außerdem läuft die Drehzahlmessernadel beim Austouren des 2.0 merkwürdig zittrig in Richtung rote Skalierung – das stört allerdings höchstens die Ästheten unter den Volvo-Kunden. Deutlich ärgerlicher: Das Bedienkonzept mit nahezu allen Funktionen über den großen Berührbildschirm will mühselig erlernt sein. Und selbst dann ist man noch gewaltig abgelenkt. BMW trifft mit der Mischung aus Hauptdisplay, der kleinen Tastenreihe für die Klimaregelung und dem iDrive-Multifunktionsknopf ins Schwarze. Darüber hinaus lässt sich die sehr verständige Sprachbedienung über ein Stimmenkommando aktivieren, beim gelegentlich renitenten Volvo-System geschieht das per Tastendruck. Kleiner Trost: Der Volvo macht wieder Boden gut, wenn es um die praktischen Tugenden geht. Ein S60 darf schwerere Anhänger zerren, er darf ähnlich viel Ballast mitschleppen wie der BMW und federt – wenn auch unter sprödem Abrollbenehmen – ein Quäntchen sorgfältiger als der 320i. Außerdem hat Volvo die Vordersitze anschmiegsamer gepolstert. Dafür steht im Fond des 320i viel mehr Platz zur Verfügung. Unter dem Strich gibt es letztlich kein einziges Kapitel, in dem BMW nicht die Nase vorn hat.

Nicht einmal die Kostenwertung geht an den Volvo – obwohl ein S60 B4 R-Line Automatik in unserer Testwagenkonfiguration rund 7000 Euro günstiger ist. Wertverlust, schwächere Garantieleistungen (Volvo traut dem S60 nur zwei Jahre Mängelfreiheit zu, BMW dagegen ein Jahr zusätzlich) und höhere Wartungskosten (der 3er muss nur alle zwei Jahre zur Inspektion auf die Hebebühne) fressen den vermeintlich riesigen Preisvorteil auf.

Das Fazit: Im Volvo S60 B4 steckt komplexe Mildhybridtechnik – die ihm kaum nützt. Der BMW ist auch ohne 48-Volt-Prinzip viel sparsamer. Ohnehin ist der 320i das rundere und in vielen Details sogar modernere Auto.