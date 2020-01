er Motor im? Diesernähern wir uns lieber möglichst objektiv. Derist in der Anschaffung der günstigste, mitder leichteste und agilste 3er, will man den BMW auf die klassische Weise erfahren. Nämlich als, die noch unter die Haut gehen soll. Derpeppt seinen Sound elektronisch auf, darüber hinaus ist dem Vierzylinder wenig vorzuwerfen – außer dass er kein Sechser ist.

Der 3er für Genießer: Im 330d arbeitet ein laufruhiger Reihensechser-Diesel – das ist leider teuer.

Den bekommt der Käufer im Diesel . Derliefert alles, was die Sinne erfreut: einen Liter, mehr Laufruhe und die dunkle,, die den 3er rund macht. Nicht umsonst steckt der 3,0-Liter auch im 7er, im 330d weht eine kräftige. Das gilt auch fürs Geld, weil er auf dem Papier die teuerste Art ist, 3er zu fahren. In der Praxis ist er jedoch meistens. Denn beim 330e kommt es entscheidend darauf an, wie man den Antrieb mit den zwei Motoren nutzt. Wer im Pendelverkehr diemit einem leichten Gasfuß öfter ausnutzt und viel an der Ladesäule hängt, schafft, die kein Diesel erreicht.