D er BMW 3er steht sinnbildlich f├╝r den Markenslogan "Freude am Fahren". Zwar hat der Bayer ├╝ber die Jahre einige Zentimeter und Pfunde zugelegt, doch seine DNA ging dabei nicht verloren. Mit kaum einem anderen Vertreter der Mittelklasse l├Ąsst sich so herrlich kurvenr├Ąubern wie mit einem gebrauchten BMW 3er der Baureihe F30 (2012 bis 2019). Obendrein ist die sechste Generation 3er sparsam, erfreulich langlebig, und der T├ťV hat ihn auch noch lieb. Die perfekte Wahl f├╝r Dynamiker unter den Gebrauchtwageninteressenten? AUTO BILD zeigt, was man vor dem Kauf wissen sollte und hat drei Angebote aus dem Gebrauchtwagenmarkt herausgesucht: Bei allen enth├Ąlt der angegebene Preis eine Gebrauchtwagengarantie. Hier geht's zum Angebot BMW 320d Touring in Lahr BMW 320d Touring mit Navi, Anh├Ąngerkupplung und einem adaptiven Fahrwerk steht in Lahr/Schwarzwald (Baden-W├╝rttemberg) zum Verkauf. Der inserierte BMW wurde im Dezember 2015 zum ersten Mal zugelassen, spulte bisher 123.029 Kilometer ab und ist laut H├Ąndler unfallfrei sowie scheckheftgepflegt. 16.460 Euro stehen auf dem Preisschild. Hier geht's zum Angebot BMW 320d GT in Ingelfingen Ingelfingen (Baden-W├╝rttemberg) wird ein silberner BMW 320d GT angeboten. Dieses Auto stammt aus dem Dezember 2016, hat 120.138 Kilometer auf der Uhr und ist laut Anzeige ebenfalls unfallfrei und scheckheftgepflegt. Unter anderem sind Bluetooth und Navi an Bord, der H├Ąndler verlangt 16.900 Euro. Hier geht's zum Angebot BMW 320d in Alzey 320d Limousine in Alzey (Rheinland-Pfalz) verkauft. Dieser BMW macht seinen Passagieren unter anderem mit Navi, Tempomat und Klimaautomatik die Reise angenehm. Seit der Erstzulassung im Dezember 2017 hat der Wagen 119.027 Kilometer zur├╝ckgelegt. Auch er wird als unfallfrei und scheckheftgepflegt beschrieben. 18.990 Euro m├╝ssen angelegt werden.

3er der Generation sechs: Garant f├╝r Fahrspa├č

Der BMW 3er F30 gilt als Inbegriff der sportlichen Limousine. Doch die Beanspruchung ist hoch! T├ťV-Report kommt der 3er der Baureihe F30 grunds├Ątzlich gut weg. Im Zentrum des Pr├╝fberichts steht die Freude am Fahren, die die M├╝nchner Mittelklasse ihren Eignern verspricht. Optisch lehnt sich dieser 3er stark an den 5er an, er bewegt sich aber deutlich talentierter als sein gro├čer Bruder. F├╝rs herzhafte Kurvenr├Ąubern auf gewundenen Landstra├čen braucht es demnach keinen M3 ÔÇô auch die etwas schw├Ącher motorisierten Versionen k├Ânnen BMW -typisch knackig um die Kehren fetzen. Dar├╝ber hinaus lobt der T├ťV das breite Modellangebot. Zus├Ątzlich zur Limousine gibt es den beliebten Kombi und den stylishen GT mit schr├Ąger Heckklappe und bis zu 1600 Litern Kofferraumvolumen. Das Image des 3er gilt als hervorragend, die Verarbeitung ist gut, die Fahrleistungen bewegen sich zwischen angemessen und brachial. Die Diesel leisten zwischen 115 und 313 PS, Benziner gab es mit 136 bis 340 PS. Serienm├Ą├čig hatte der 3er F30 Hinterradantrieb und ein manuelles Schaltgetriebe. Gegen Aufpreis gab es eine Achtstufenautomatik und ab dem 320er den Allradantrieb "xDrive". Knausern kann der 3er ebenfalls: Die "Efficient Dynamics"-Versionen sind mit leicht reduzierter Leistung und lang ├╝bersetzten Getrieben sparsam unterwegs. Imkommt dergrunds├Ątzlich gut weg. Im Zentrum des Pr├╝fberichts steht die, die die M├╝nchner Mittelklasse ihren Eignern verspricht. Optisch lehnt sich dieserstark an denan, er bewegt sich aber deutlich talentierter als sein gro├čer Bruder. F├╝rs herzhafteauf gewundenen Landstra├čen braucht es demnach keinenÔÇô auch die etwas schw├Ącher motorisierten Versionen k├Ânnen-typisch knackig um die Kehren fetzen. Dar├╝ber hinaus lobt der T├ťV das breite. Zus├Ątzlich zurgibt es den beliebtenund den stylishenmit schr├Ąger Heckklappe und bis zu 1600 Litern Kofferraumvolumen. Dasdesgilt als hervorragend, dieist gut, diebewegen sich zwischen angemessen und brachial. Dieleisten zwischen 115 und 313 PS,gab es mit 136 bis 340 PS. Serienm├Ą├čig hatte derF30und ein manuelles. Gegen Aufpreis gab es eineund ab dem 320er den"xDrive".kann derebenfalls: Die "Efficient Dynamics"-Versionen sind mit leicht reduzierter Leistung und lang ├╝bersetzten Getrieben sparsam unterwegs.

Aus den Pr├╝fkapiteln des T├ťV geht auch hervor, wie viel der 3er F30 im Durchschnitt gefahren wird. Punktabzug bekommt der Bayer n├Ąmlich schon mal f├╝r seine Federn und Sto├čd├Ąmpfer. Auch die Funktion der Handbremse wird immer wieder beanstandet. Ob die M├Ąngel an den Scheinwerfern selbst j├╝ngerer 3er allein durch die hohe Beanspruchung zu erkl├Ąren ist, steht dagegen auf einem anderen Blatt. Das Gleiche gilt f├╝r die m├Âglichen Probleme bei der Abgasuntersuchung. Die Standfestigkeit der Bremsen bereitet keine Sorgen: Wenn die Stopper eines so schnellen, so viel gefahrenen Autos lange halten, verdient das Lob. Wissen sollten Interessenten noch, dass es f├╝r den F30 mehrere R├╝ckrufe gab. Unter anderem ging es um Sicherheitsl├╝cken im "ConnectedDrive"-System. Ob der R├╝ckruf am eigenen Fahrzeug durchgef├╝hrt wurden, fragt man am besten bei einem Vertragsh├Ąndler nach. BMW legt einen Vermerk in der Datenbank des Werkstattsystems ab.

Dauertest- 3er zeigte sich als ausgemachter Reiseprofi

Der 3er GT im AUTO BILD-Dauertest begeisterte das Team, er lockte aber leider auch die Langfinger an. AUTO BILD-Dauertest entpuppte sich ein BMW 320d GT als ausgemachter Reise- und Transportprofi. BMW hat den China- 3er mit langem Radstand genommen und ein recht massives Heck mit schr├Ąger Klappe drangebaut. Das mag eleganter gehen, aber es geht kaum praktischer: Der Fahrer sitzt sechs Zentimeter h├Âher als im normalen 3er , die Kopffreiheit stimmt, die Beinfreiheit ist ├╝berragend. Dazu kommt ein riesiger Kofferraum (bis zu 1600 Liter). Toll! Eine komplette TV-Ausr├╝stung lie├č sich mit dem schr├Ągen BMW ganz ohne Probleme transportieren. Selbst komfortverw├Âhnte Naturen freuten sich, mit dem 3er GT viele Hundert Kilometer abspulen zu d├╝rfen. Die hervorragende Automatik wurde von allen Testern einhellig gelobt. Der verl├Ąngerte Radstand verlieh dem GT einen Abrollkomfort, der Limousine und Kombi alt aussehen lie├č. Dazu kam ein stoischer Geradeauslauf, den l├Ąngst nicht jeder BMW hat. Ein formidabler Reisek├Ânig, der mit seinem Eco-Pro-Modus immer wieder f├╝r Staunen sorgte. In diesem Modus leitet das Navi von der geplanten Route Empfehlungen ab, wann der Fahrer vom Gas gehen und somit Sprit sparen kann. Imentpuppte sich einals ausgemachterhat den China-mit langem Radstand genommen und ein recht massives Heck mit schr├Ąger Klappe drangebaut. Das mag eleganter gehen, aber es geht kaum praktischer: Der Fahrer sitztals im normalen, diestimmt, dieist ├╝berragend. Dazu kommt ein riesiger(bis zu 1600 Liter). Toll! Eine komplette TV-Ausr├╝stung lie├č sich mit dem schr├Ągenganz ohne Probleme transportieren. Selbst komfortverw├Âhnte Naturen freuten sich, mit demviele Hundert Kilometer abspulen zu d├╝rfen. Die hervorragendewurde von allen Testern einhellig gelobt. Der verl├Ąngerteverlieh dem GT einen Abrollkomfort, der Limousine und Kombi alt aussehen lie├č. Dazu kam ein stoischer, den l├Ąngst nicht jederhat. Ein formidabler Reisek├Ânig, der mit seinemimmer wieder f├╝r Staunen sorgte. In diesem Modus leitet dasvon der geplanten Route Empfehlungen ab, wann der Fahrer vom Gas gehen und somit Sprit sparen kann.

Gr├╝nde zum Feiern gab es auf diesen 100.000 Kilometern reichlich, ein paar Details machten aber auch ├ärger: Die rahmenlosen Seitenscheiben sorgten f├╝r deutlich vernehmbare Windger├Ąusche, und die ├ťbersichtlichkeit des GT lie├č zu w├╝nschen ├╝brig. Dann war da das Navigationssystem mit seiner irre pr├Ązisen Echtzeit-Staumeldung. Gleich zweimal wurde es der Redaktion w├Ąhrend des Tests geklaut, komplett mit Bildschirm und Controller. Schaden jedes Mal: 7000 Euro. Die Versicherung zahlte zwar, den Aufwand hatte AUTO BILD trotzdem. Zipperlein in der Elektronik hatte der BMW dazu. Als das Zentraldisplay meldete, die R├╝ckfahrkamera sei defekt, war es ein Softwarefehler. Als der Motor bei rund 60.000 Kilometern im Halbgas ruckelte, musste das Getriebesteuerger├Ąt neu gestartet werden. Als bei der Zerlegung des Testwagens ein kleiner Riss in einem Kolben des 184-PS-Diesels zutage trat, versicherte uns BMW, es handele sich dabei um einen Einzelfall, der nicht zum Ausfall gef├╝hrt h├Ątte. Die Ger├Ąusche vom Hinterachsdifferenzial lie├čen sich mit Fett beheben.

Der spritzige 320d ist genau der Richtige ÔÇô eigentlich!