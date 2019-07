D er Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW 3er er BMW 3er hat es nicht leicht. Auf der einen Seite stehen seine treuen Fans, denen die Münchner Freude am Fahren das höchste Gut ist und die jedem aus dem Programm gestrichenen Reihensechszylinder hinterhertrauern. Auf der anderen Seite stehen die Vielfahrer, Flottenmanager und die digitalaffine Generation, die von einem BMW 3er das volle Programm in Sachen Vernetzung , Wirtschaftlichkeit und Komfort erwarten. Nicht zu vergessen die zahlreichen neuen Abgas- und Sicherheitsvorschriften, die dem 3er schon das ein oder andere Kilo aufgespeckt und den ein oder anderen Sechszylinder gekostet haben.

Die 3er Limousine (G20) punktet mit Fahrdynamik

Video: BMW 3er G20 (2018) Was hat der neue 320d drauf? Zur Videoseite Sie merken: BMW-Modellstratege für diese Baureihe zu sein, ist kein leichter Job. Dennoch versucht BMW , mit dem neuen 3er alle Parteien unter dasselbe Limousinendach zu bringen. Wie das geht? Mit viel Aufwand und Technik. Da wären zunächst die neuen hubabhängigen Dämpfer, die einen gelungenen Spagat zwischen Komfort und Sport realisieren sollen. Denn in Sachen Fahrdynamik ist die neue, G20 genannte Baureihe eine Offenbarung. Die präzise und äußerst direkte Lenkung steuert eine bissige Vorderachse, die sich nur mutwillig ins Untersteuern treiben lässt. Insgesamt gibt sich der BMW neutral bis in den Grenzbereich und bereitet auf kurvigem Geläuf viel Fahrspaß. Allerdings ist das aufpreispflichtige M Adaptivfahrwerk (600 Euro ab M Sport) eines von der strafferen Sorte. Wenn Sie kein engagierter Landstraßenfeger mit Hang zu Kurvenradien jeder Art sind, reicht das Serienfahrwerk völlig. Für 330i und 330d bietet BMW sogar noch weitere Sportextras in Form einer belastbareren Sportbremse (650 Euro ab M Sport) und eines Sportdifferenzials (1300 Euro ab M Sport) an.

Die Vierzylinder sind günstig und überzeugen

Modelle 320 i 320 d Motor/Hubraum R4-Turbo / 1998 cm³ R4-Turbo / 1995 cm³ Getriebe 8-Stufen-Automatik 6-Gang manuell kW (PS) bei 1/min 135 (184) / 5000-6500 140 (190) / 4000 Nm bei 1/min 300 / 1350-4000 400 / 1750-2250 Höchstgeschwindigkeit 238 km/h 240 km/h 0–100 km/h 7,2 s 7,1 s Verbrauch (Mix) 5,5 l S 4,4 l D Abgas CO2 • EU-Norm 126 g/km • Euro 6d-Temp 116 g/km • Euro 6d-Temp OPF / SCR-Kat. * ja / - - / ja (AdBlue: 10,4 l, opt. 18,9 l) Grundpreis 39.950 Euro 40.450 Euro Wertung Der derzeitige Basismotor ermöglicht schon durchaus sportliche Fahrleistungen. Ausschließlich mit der Achtstufen-Automatik erhältlich. Der 320d verwöhnt mit viel Drehmoment, Drehfreude und Laufruhe. Zudem ist er überaus sparsam. Kurzum: das derzeit beste Aggregat für den 3er. Ökotrend-Wertung 2- 3+ *SCR = Selective Catalytic Reduction: Stickoxide (NOX) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt. Die gute Nachricht für die Fans: Mit dem Modellwechsel flogen keine Sechszylinder aus dem Programm. Dennoch müssen wir die Vierzylinder in den Fokus rücken. Das hat nicht nur finan zielle Gründe – ein 330d mit Reihensechser-Diesel kostet mal eben 8000 Euro mehr als der 320d –, denn die Vierzylinder machen ihre Sache richtig gut. Vor allem der stufenaufgeladene Zweiliter-Diesel des 320d in Kombination mit der famosen Automatik (2150 Euro) hat es uns angetan. Druckvoll bis weit in die Viertausender, leise und kaum über sieben Liter Diesel konsumierend, ist er die erste Wahl für fast alle Fälle. Dank SCR-Kat erfüllt er Euro 6d-Temp, ist somit nach aktuellem Stand sauber. Die Benziner laufen ebenfalls recht weich, bieten eine lineare Kraftentfaltung und viel Drehmoment. Die Verbräuche gehen in Ordnung. Im Laufe des Jahres wird die Motorenpalette noch um einen Plug-in-Hybriden (330e) mit bis zu 60 Kilometer rein elektrischer Reichweite ergänzt. Gleichzeitig folgt mit dem M 340i xDrive das erste ausgewiesene Sportmodell mit 374 PS aus einem aufgeladenen Reihensechser.

Gestensteuerung ist mehr eine Spielerei als hilfreich

Tacho und Drehzahl lassen sich leider nur mäßig gut ablesen. AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST Innen angekommen stechen das neue Sportlenkrad (220 Euro) und die in groben Zügen aus X5 und 8er bekannte Cockpitarchitektur ins Auge. Die Verarbeitung liegt auf hohem Niveau, in Sachen Materialien ist eine Verbesserung aber spürbar. Das fahrerorientierte Cockpit bietet die gewohnt gute Ergonomie und viel Komfort auf den gut stützenden Sportsitzen (550 Euro). Der Bildschirm sitzt nicht zu tief, und die iDrive-Bedienung ist trotz einiger neuer Menüs und Funktionen noch immer sehr logisch. Die Gestensteuerung ist eine nette Spielerei, die 250 Euro lassen sich aber besser anlegen. Für 1990 Euro bietet BMW die komplette Assistenzarmada mit aktivem Tempomat inklusive Stau- und Spurhalteassistent , Totwinkel- und Kollisionswarner an. Die meisten Systeme sind aber auch einzeln erhältlich. Beeindruckt hat uns auch das riesige Head-up-Display (980 Euro), das die zahlreichen Infos gestochen scharf in die Frontscheibe projiziert.

3er bietet gutes Ausstattungsniveau in Serie