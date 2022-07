Oben ohne gehört schon länger zu den Auslaufmodellen. Nicht nur im Boulevard-Blätterwald, sondern auch bei den Autos. Rollende Sonnenbänke sind nämlich teuer in der Produktion, die Gewinne eher schmal. Also werden heutzutage vornehmlich Sportwagen und Luxuslimos aufgeschnitten.

carsale24 Auto ganz einfach zum Bestpreis online verkaufen Top-Preise durch geprüfte Käufer – persönliche Beratung – stressfreie Abwicklung durch kostenlose Abholung! Zum Angebot



Trotzdem Lust auf luftige Sommersausen? Kein Problem, es gibt auch noch bezahlbare Luftikusse. Und damit die Lust auf Luft nicht etwa im Frust langer Lieferzeiten endet, verraten wir auch die durchschnittlichen Lieferfristen. Also Dach auf zum Oben-ohne-Vergnügen.

BMW 420i Cabrio: große Niere, viel dahinter

Das elegante Cabrio vereint alle Werte, die Bayern im Oben-ohne-Segment groß gemacht haben. Leider ist er etwas aus dem Leim gegangen.

Wenn die Entwickler sich gefragt haben, was einen echten BMW wirklich ausmacht, dann haben sie beim 4er Cabrio viele gute Antworten gefunden. Er steht lang und gestreckt da. Ein elegantes, eng anliegendes Stoffdach unterstreicht die exklusive Optik. Nur die Mega-Niere vorn stößt bei einigen noch auf.

Zoom Hinter der enorm großen Doppel-Niere des BMW 420i steckt ein braver 2,0-Liter-Vierzylinder.





Innen gibt es einen sauber verarbeiteten und dem Fahrer zugeneigten Arbeitsplatz mit iDrive-Controller, der in neueren Modellen leider langsam aussortiert wird. Die Kraftübertragung läuft vom längs eingebauten Motor über die viel gelobte ZF-Wandlerautomatik mit acht Stufen an die Hinterachse. Besser geht's nicht.

Dass sich beim 420er nur ein Vierzylinder müht, ist ein Tribut an die heutigen Zeiten und Emissionsgesetze. Immerhin läuft der Zweiliter weich und leise und spricht gut an. Sechszylinderfans finden im M440i und 430d geschmeidige, wenn auch teure Alternativen.

Ärgerlich bleibt die Fettleibigkeit neuer Autos, die auch vor dem 4er nicht Halt macht. Sicherheitssysteme, Komfortfeatures und Spritspartechnik addieren sich auf mindestens 1765 Kilogramm. Für einen fahraktiven BMW ein dickes Brett.

Das gilt wie erwartet natürlich auch für den Preis. Das 4er Cabrio startet bei 56.700 Euro. Aber billig war ein BMW ja noch nie.

Fahrzeugdaten & Preis: BMW 420i Cabrio

• Motor Vierzylinder, Turbo, vorn längs Hubraum 1998 cm3

• Leistung 135 kW (184 PS) bei 5000/min

• Max. Drehmoment 300 Nm bei 1350/min

• Antrieb Hinterrad/Achtstufenautomatik

• L/B/H 4768/1852/1384 mm Leergewicht 1765 kg

• Kofferraum 300–385 l

• 0–100 km/h 8,2 s

• Höchstgeschwindigkeit 236 km/h

• Verbrauch 6,7 l S/100 km

• Abgas CO2 152 g/km

• Preis ab 56.700 Euro

• Lieferfrist 6-7 Monate

• Gebrauchtpreis ab 43.000 Euro

Mazda MX-5 Roadster: die reine Fahrspaßlehre

Seit 33 Jahren zeigt uns der japanische Zweisitzer, wie echte Freude am Fahren funktioniert. Fast ganz ohne Luxus.

Auf den tiefen Fall folgt das breite Grinsen. Die asphaltnahe Sitzposition im Mazda MX-5 wirkt ungewohnt und erfordert eine gewisse Gelenkigkeit. Dafür wird der sportliche Akt in jeder einzelnen Kurve belohnt. Kurz vor der Hinterachse eingekeilt, nimmt der Fahrer jede Biegung über die lange, geschwungene Haube präzise ins Visier, erlebt, wie Lenkbefehle sehr direkt umgesetzt werden.

Zoom Seit 1989 gibt es den MX-5. Die vierte Generation ist seit 2015 auf dem Markt und wirkt noch immer frisch.





Dank Hinterradantrieb ganz ohne Antriebseinflüsse. Die knackige Sechsgangbox mit kurzem Knauf saugt die Gänge förmlich rein und macht schon die Frage nach einer Automatik unmöglich. Der Zweiliter-Skyactiv-Motor dreht als Sauger heiser und linear hoch und peitscht den kleinen Roadster dank strammer 184 PS mit Nachdruck um die Ecken.

Apropos Motor: Der 1,5-Liter mit 132 PS macht ebenfalls einen guten Job, wer einmal im "Großen" gesessen hat, möchte vom kleinen Bruder aber nichts mehr wissen.

So viel Purismus erfordert Zugeständnisse. Der MX-5 ist klein und hart. Auf der Autobahn zudem laut und nervös. Weil er sich nicht verbiegt und einfach ein Spaßgerät sein möchte. Wer damit nicht klarkommt, muss sich woanders umschauen. Alle anderen erleben hier den puren Fahrspaß.

Fahrzeugdaten & Preis: Mazda MX-5 Skyactiv-G 2.0

• Motor Vierzylinder, vorn längs

• Hubraum 1998 cm3

• Leistung 135 kW (184 PS) bei 7000/min

• Max. Drehmoment 205 Nm bei 4000/min

• Antrieb Hinterrad/Sechsganggetriebe

• L/B/H 3915/1735/1230 mm

• Leergewicht 1025 kg

• Kofferraum 130 l

• 0–100 km/h 6,5 s

• Höchstgeschwindigkeit 219 km/h

• Verbrauch 6,9 l S/100 km

• Abgas CO2 155 g/km

• Preis ab 35.690 Euro

• Lieferfrist 4-5 Monate

• Gebrauchtpreis ab 27.000 Euro

VW T-Roc Cabrio: der hohe Erbe des Erdberkörbchens

SUV als letzter Offener geblieben. In den 1980er-Jahren war die Sache noch einfach. Meistverkauftes Auto war der Beim traditionsreichen Cabriohersteller VW ist ausgerechnet einals letzter Offener geblieben. In den 1980er-Jahren war die Sache noch einfach. Meistverkauftes Auto war der Golf , das beliebteste Cabrio ebenfalls der Golf – Spitzname Erdbeerkörbchen.

Heute schreit die Welt nach SUV , und so ist der einzige offene VW der T-Roc . Obwohl auf den Überrollbügel des Ahnen heute natürlich verzichtet wird, wirkt der T-Roc etwas klobig.

Zoom Den offenen T-Roc gibt es wie hier als Style oder als R-Line. Mit Einliter-Motor (110 PS) oder mit 1,5 Liter (150 PS).





Der Grund ist die hohe Fensterlinie. Das macht sich auch im Innenraum bemerkbar, wo man sich fühlt wie ein Kind, das auf Zehenspitzen versucht, über eine Wand zu schauen. Die einen finden es heimelig, die anderen fühlen sich eingemauert – Geschmackssache.

Dafür ist der Einstieg angenehm hoch, die Übersicht vergleichsweise gut. Hinten bleibt auch für zwei Erwachsene ausreichend Platz, die Verarbeitungsqualität hat mit der letzten Modellpflege deutlich zugelegt. Auch wenn die Kunststoffe noch immer eher einfach ausfallen. Im T-Roc findet sich jeder gern und schnell zurecht.

Bequeme Sitze, eine gutmütige Federung, elastische Benziner und eine Bedienung, die keine Rätsel aufgibt. Und in einem Punkt ist der T-Roc dann am Ende doch wieder ganz Erdbeerkörbchen – bei seinem kleinen Kofferraumdeckel. Den hat sonst so keiner.

Fahrzeugdaten & Preis: VW T-Roc Cabriolet 1.5 TSI

• Motor Vierzylinder, Turbo, vorn quer

• Hubraum 1498 cm3

• Leistung 110 kW (150 PS) bei 5000/min

• Max. Drehmoment 250 Nm bei 1500/min

• Antrieb Vorderrad/Sechsganggetriebe

• L/B/H 4271/1811/1527 mm

• Leergewicht 1539 kg

• Kofferraum 284 l

• 0–100 km/h 9,4 s

• Höchstgeschwindigkeit 205 km/h

• Verbrauch 6,3 l S/100 km

• Abgas CO2 142 g/km

• Preis ab 35.865 Euro

• Lieferfrist 5 Monate

• Gebrauchtpreis ab 28.000 Euro