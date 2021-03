ab dem 22. Juni 2021 ein BMW 420i M Sport Cabrio im Programm, buchbar ist das Auto schon jetzt. Damit kann man ab 799,90 Euro monatlich standesgemäß durch den Sommer cruisen. Klingt nach viel Geld, allerdings sind beim Auto-Abo generell sämtliche Kosten außer Tanken abgedeckt. So lässt sich die warme Jahreszeit sorgenfrei genießen. Ein weiterer Vorteil beim Auto-Abo ist seine Flexibilität. Kommt der Herbst, kann man das Auto einfach wieder zurückgeben, oder gleich auf ein anderes wechseln. Warmes Wetter und Sonne lassen sich im offenen Auto am besten genießen. Sich extra für den Sommer ein Cabrio zu kaufen, kann das Portemonnaie aber ganz schön strapazieren. Die Lösung ist das Auto-Abo . Anbieter ViveLaCar hatim Programm, buchbar ist das Auto schon jetzt. Damit kann manstandesgemäß durch den Sommer cruisen. Klingt nach viel Geld, allerdings sind beim Auto-Abo generell sämtliche Kosten außer Tanken abgedeckt. So lässt sich die warme Jahreszeit sorgenfrei genießen. Ein weiterer Vorteil beim Auto-Abo ist seineKommt der Herbst, kann man das Auto einfach wieder zurückgeben, oder gleich auf ein anderes wechseln.

M Sportpaket schärft den Auftritt nach und bringt unter anderem auch ein Sportfahrwerk mit. Im Innenraum verwöhnt der BMW mit beheizbaren Sitzen und Lenkrad, einem Head-up-Display sowie einem Digitalcockpit. Das Infotainment verfügt über Navi, 360-Grad-Kamera und Smartphone-Anbindung. Unter der Motorhaube steck ein Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 184 PS, der an eine Achtgang-Automatik gekoppelt ist. Im Gegensatz zum Vorgänger mit Stahldach setzt das neue 4er Cabrio wieder auf ein Stoffverdeck. Das Öffnen dauert 18 Sekunden und funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Der angebotene 420i hat einiges zu bieten. Dasnach und bringt unter anderem auch ein Sportfahrwerk mit. Im Innenraum verwöhnt der BMW mit beheizbaren Sitzen und Lenkrad, einemsowie einem Digitalcockpit. Das Infotainment verfügt über Navi, 360-Grad-Kamera und Smartphone-Anbindung. Unter der Motorhaube steck ein Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mitder an eine Achtgang-Automatik gekoppelt ist. Im Gegensatz zum Vorgänger mit Stahldach setzt das neue 4er Cabrio wieder auf einDas Öffnen dauert 18 Sekunden und funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h.

Die UVP dieses 420i liegt bei strammen 69.440 Euro. Im Auto-Abo bei ViveLaCar gibt es ihn im kleinsten Paket "S" ab 799,90 Euro monatlich. Das Paket beinhaltet 500 Freikilometer, was bei einem Zweitwagen fürs Wochenende schon reichen dürfte. Das nächstgrößere Paket "M" bringt 800 Freikilometer für 893,90 Euro monatlich mit. Wer noch mehr braucht, kann bis zu 2500 Kilometer buchen. Beim Leasing ist die Monatsrate zwar in der Regel günstiger, doch kommen hier noch zusätzliche Kosten hinzu. Beim Auto-Abo sind in den Preisen stets sämtliche Kosten wie Versicherung, Steuern, Reparaturen und so weiter enthalten. Nur das Benzin muss man selber bezahlen. Und gegen eine symbolische Gebühr von einem Euro liefert ViveLaCar das Auto deutschlandweit vor die eigene Haustüre.

BMW 420i Cabrio M Sport im Auto-Abo bei ViveLaCar Zum Angebot weiter

Jetzt buchen, am 22. Juni 2021 loscruisen