DieJe nach Modell lässt sich die Frontschürze mit Carbon-Frontsplitter, Flics und diversen Aufsätzen versehen. Für die Seitenschweller gibt es Aufsätze und Endstücke aus Carbon oder Kunststoff. Diffusoren in der Heckschürze erhöhen den Abtrieb genauso wie die verschiedenen Dachkantenspoiler, Heckspoiler und -flügel. Krönung ist dabei derFür den neuen M135i gibt es auch Anbauteile aus Forged Carbon . Daneben ist noch mehr Zubehör wie Außenspiegelabdeckungen, Lüftungsblenden und Farbdekors erhältlich, wobei diese Teile natürlich nicht in die Performance einzahlen.

Nachrüst-Fahrwerke starten je nach Modell bei rund 800 Euro. Es lässt sich aber auch gut das Dreifache in neue Federn und Dämpfer investieren. Bei den Bremsen streuen Umfang und Preise extrem. Los geht es bei belüfteten und gelochten Bremsscheiben für 200 bis 300 Euro pro Achsenpaar.Damit die größeren Bremsen auch Platz finden, müssen natürlich entsprechende Felgen her. Auch die hat BMW M Performance parat, je nach Gusto auch gleich mit Sportbereifung.

Von Endschalldämpfern bis kompletten Klappenauspuffanlagen ist so ziemlich alles zu haben. Ein besonderer Hingucker ist dabeiFür den passenden Auspuffsound wird also gesorgt. Leistungssteigerungen bietet BMW aber nicht an. Wer beim Öffnen der Motorhaube trotzdem mehr Eindruck schinden möchte, kann das 1100 bis 1598 Euro teure Carbon-Paket für den Motorraum ordern.

M Performance bietet diverse Lenkräder mit Alcantara-Bezug und Wahlweise – wie hier – mit Schaltanzeige an.

Last but not leastWirklich in verbessertes Fahrgefühl zahlen dabei die diversen Sportlenkräder mit Alcantara-Bezug , kürzere Schalthebel, Alu-Pedale und die Schaltpaddels ein. Für die sportive Optik hält BMW M Performance verschiedene Carbon-Blenden, Fußmatten und Zierleisten bereit.