wischen 1995 und 2001 gebaut, 3,5 Liter Hubraum, acht Zylinder und eine Silhouette, der so mancher BMW-Fan hinterhertrauert: Der BMW 735i E38 haut mit seinen maximal 238 PS und bis zu 345 Nm rein leistungstechnisch keinen mehr vom Hocker, auch die Technik mit Analog-TV und MK3-Navi provoziert heutzutage sicher keine erstaunten Gesichter.Er ist selten geworden, der letzte Luxus-BMW des 20. Jahrhunderts. Und gerade dank der genannten, "guten alten" Eigenschaften, wird er immer begehrter. Da könnte dieses Angebot eine echte Chance darstellen:! Der Preis liegt weit unter dem einstigen Neupreis, und der letzte Besitzer hat einiges an Geld und Arbeit in die Instandsetzung dieses Klassikers gesteckt.

Ein Traum von Innenraum: Edles Leder-Gestühl und Holz-Intarsien sorgen für Wohnzimmer-Atmosphäre. ©eBay/toadster40

Der angebotene 7er wurde am 14. April 1997 zugelassen.Seitdem hat der BMW einige Tausend Kilometer zurückgelegt, befand sich dabei immer in einem fahrtüchtigen Zustand und verfügt über ein lückenloses Scheckheft. Der Verkäufer hat die Luxus-Limousine in den vergangenen Jahren komplett durchrestauriert: von der 4000 Euro teuren Neu-Lackierung in der Originalfarbe bis zu neuen Front-und Heckscheiben im Wert von 2300 Euro. Getriebe, Fahrwerk, Stoßdämpfer, Lichtmaschine etc. – alles neu! Dazu Soundsystem mit Subwoofer, drei Verstärkern und 16 Lautsprechern. Und als optisches Highlight: 20 Zoll große Royal-GT-Felgen.Die Ausstattung ist umfangreich: beheizte Ledersitze, Navigationssystem , Klimaautomatik, Schiebedach, Parksensoren – also alles, was das Fahrerherz begehrt. Denn wer sich für dieses Auto interessiert, braucht sicher kein Head-up-Display oder eine 360-Grad-Kamera.