Mit dem BMW 7er polarisieren die Münchner nicht nur beim Design . Auch was die Antriebe angeht, lösen sich die Bayern von gewohnten Traditionen und bieten mit dem i7 erstmals eine vollelektrische Version ihres Flaggschiffs an.

Zeitgleich streicht BMW hierzulande das Angebot der konventionellen Antriebe zusammen. Viele Modellversionen des 7er sind in Deutschland gar nicht verfügbar. AUTO BILD zeigt, welche das sind!

BMW bietet den 7er in Deutschland vorerst nur vollelektrisch, als Diesel und als Plug-in-Hybridvariante an. Ausschließlich mit Benzin betriebene Modelle sind anderen Märkten vorbehalten. Den Markteinstieg macht in Europa der 544 PS starke i7 XDrive60, später gefolgt vom 740d mit 300 PS.