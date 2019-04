BMW 850 CSi (E31) zu verkaufen

Die schwarze Lederausstattung wurde mit Holz-Zierleisten kombiniert. Den 850 CSi gab es nur mit Handschaltung.

Bei diesem Exemplar kommt die extrem seltenehinzu – einer von nurBMW 8er in diesem Outfit. Laut Verkäufer ist das luxuriöse Coupéund mit Ausnahme derim Erstlack. Trotzdem gehen 24 Jahre und etwas übernicht spurlos an einem Auto vorbei, und so hat der 850 CSi ein paar kleinere Kratzer an der Schürze. Dafür scheint der Innenraum in gutem Zustand zu sein. Außerdem sind die originalen,vorhanden. Neuewurden 2017 aufgezogen. Ursprünglich hatten 850 CSi-Käufer die Wahl zwischen zwei verschiedenen 17-Zoll-Felgen, erst ab Anfang 1995 waren auch 18-Zöller im Angebot.