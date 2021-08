it demvorgestellt. Sie kommt mit Technik aus dem SUV iX und ermöglichtDas Topmodell M50 mit sportlicherer Optik und Abstimmung leistet saftigeund sprintetDieDoch schon vor Marktstart im November 2021 gab es Rabatte auf den Listenpreis . Jetzt folgen die ersten Leasingangebote:Dieses Angebot gilt für Geschäftskunden, doch auch Privatkunden gehen nicht leer aus. Hier startet die monatliche Rate bei 772 Euro brutto.

Bei diesem BMW i4 M50 handelt es sich um einmit einerBereits ab Werk gibt es Ausstattungsdetails wie autonomes Einparken , Sportsitze und das große Curved Display mit zwei Bildschirmen und Navigation. Angetrieben wird der M50 von je einem Elektromotor pro Achse. Beide zusammen kommen auf eine Systemleistung vonDamit beschleunigt die elektrische Allrad-Limousine inDieist beierreicht. Energiequelle ist einedie im M50 für einesorgt. Dasgeht mit bis zu, eine entsprechende Schnellladesäule vorausgesetzt. Dann soll in zehn Minuten Strom für bis zu 164 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können.

Die monatlichenBusinesskunden mit mehr als vier Fahrzeugen im Bestand (egal welcher Marke) bekommen noch einmalpro Monat – so kommen die günstigen 545 Euro netto zustande. Wie immer beim Elektroauto-Leasing muss auch hier die Umweltprämie in Vorleistung gebracht werden, in diesem Fall 5000 Euro netto. Die Summe wird nach erfolgreicher Beantragung der Prämie zurückerstattet. Hinzu kommen nochWer das Auto beim Händler abholen möchte, muss 831,93 Euro netto extra bezahlen.Hier beginnen die monatlichen Leasingkosten beiBeiden Fällen liegen eine Laufzeit vonzugrunde. Gegen Aufpreis können die beiden Positionen erhöht werden.