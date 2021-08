Mit dem i4 hat BMW seine erste Elektro-Limousine vorgestellt – mit sportlichem Design Hinterradantrieb und(250 kW) Leistung sowie 430 Nm Drehmoment. Der Akku hat eine Bruttokapazität von 83,9 kWh (netto: 80,7 kWh) und ermöglicht eine. An einem Schnelllader ist er in 31 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt. In 5,7 Sekunden beschleunigt der i4 von null auf 100 km/h, Schluss ist schon bei 190 km/h. Im komfortabel, aber sportlich gestalteten Innenraum findet sich das neue Infotainment mit Widescreen-Cockpit und der Software OS 8 , die künftig alle neuen BMW haben werden. Der i4 rollt zwar erst im November 2021 zu den Händlern, er kann aber schon bestellt werden. Und es gibt sogar schon die ersten Rabatte:(Stand 23. August 2021). Die Prämie ist hier schon mit eingerechnet.