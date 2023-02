Das Blaue vom Himmel versprechen BMW und Nio, wenn es um ihre elektrischen Großkaliber geht. Leistung? Üppig! Platz? Ja! Reichweite ? Reicht! So die Kurzversion. Nio hält seinen ET7 für eine einzigartige "Flaggschiff-Limousine", BMW meint dagegen, der i7 "definiere Luxus" völlig neu. Soso.

Im AUTO BILD-Test zählen Fakten. Es treten an: der Nio als ET7 mit 100-kWh- Akku und der i7 als xDrive60, ebenfalls mit einem XXL-Batterieblock im Bauch. Heißt: 505 (Nio) bzw. 608 (BMW) Kilometer maximale Fahrt sind laut WLTP-Verbrauchsnorm möglich. Nicht schlecht.

Weniger als versprochen: Der BMW i7 kommt in unserem Test nur 358 Kilometer weit, der Nio ET7 schafft mit 373 Kilometern etwas mehr.

Doch an dieser Stelle direkt die Entzauberung: Im AUTO BILD-Testzyklus kommen die beiden nur 358 Kilometer (i7) beziehungsweise 373 Kilometer (ET7) weit. Ist halt typisch – WLTP und Wahrheit decken sich nie.

BMW langt beim Preis richtig zu



Beim Thema Ladetempo dürfen die Chinesen ebenfalls gern nachlegen. Während der BMW in der Spitze mit einer Leistung von 195 kW Strom zieht, kann der Nio nur mit maximal 130 kW laden. Zudem steckt im BMW ein etwas größerer Akku , der 105 kWh speichert.

Grundsätzlich ist der BMW i7 empfindlich teurer. Unter 135.900 Euro geht nichts, der Testwagen inklusive besserem Navi und intelligenterer Assistenz kommt sogar auf 152.850 Euro. Im Vergleich zum Nio ein Aufschlag von fast 60.000 Euro – aber ist der Bayer auch so viel besser?

Pirelli P Zero

Pirelli P Zero

Kaum zu hören: Einen so leisen Wagen wie den BMW i7 haben wir bisher noch nie gemessen. Er rauscht nur ganz dezent.

Der BMW spuckt ähnliche Töne erst bei seiner Höchstgeschwindigkeit – die viel höher liegt. Der i7 rennt in der Spitze 240 km/h und übertrumpft den ET7 somit deutlich.

Im Nio ET7 steckt mehr Elektropunch



Im Sprint sieht die Sache anders aus. Die maximalen 652 PS des ET7 müssen 2475 Kilogramm Masse voranwuchten, bei BMW treffen 2680 Kilogramm auf 544 PS Leistung. So drehen sich die Vorzeichen. Der Nio hängt den BMW beim Sprinten locker ab, kann auch im Durchzug mehr Zunder geben.

ET7 und i7 agieren jederzeit sicher



Unsere Ausweichversuche meistern beide Autos tadellos, im ET7 ist uns ein besonders feinfühlig agierendes ESP in Verbindung mit hohem mechanischen Grip aufgefallen.

Die Federung des BMW bietet auch unter derber Beanspruchung Reserven, atmet feine Unebenheiten sensibler weg als der Nio. Dazu kommt, dass die am Testwagen montierten Räder samtiger drehen – hier lässt der kantigere Rollkomfort des Nio auf steifere Reifenflanken im 21-Zoll-Format schließen. Unterm Strich befinden wir: Beide Typen tragen Fahrer und Passagiere äußerst würdevoll und komfortabel durch die Landschaft.

Platz zwei mit 571 von 800 Punkten: Nio ET7 (110 kWh). Platz und Leistung in Hülle und Fülle, dabei in Details intelligent und gut verarbeitet. Für die Bedienung braucht's ein Grundstudium.

Platz 1 mit 576 von 800 Punkten: BMW i7 xDrive60. Leise, gediegen, komfortabel, top vernetzt – wahrlich ein Komfortwunder. Mit seiner Größe sperrig im Alltag. Kein Schnäppchen. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie.