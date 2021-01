as Frühjahrs-Update von BMW stand ganz im Zeichen des M5 CS . Aber auch unterhalb dieser Mega-Limo halten die Bayern spannende Neuerungen bereit. So wird der Dreiliter-Diesel des M340d ab März 2021 auch im 4er angeboten. Passend zur Erweiterung des Sportprogramms gibt es den neuen M440d, den M440i und die Äquivalente der 3er Limousine erstmals auch mit optionalem Carbon-Dach!

Das Carbon-Dach spart etwas an Gewicht ein und senkt den Schwerpunkt ab.

Auch im M440d leistet derund drücktauf die Kurbelwelle. Allrad und Achtgang-Automatik sind stets Serie. Damit ist der 0-100-Sprint laut BMW inerledigt. Im Umkehrschluss soll der selbstzündende Reihensechser mit nurauskommen. Dann darf man an solche Fahrleistungen allerdings noch nicht einmal denken. Wer sich einen BMW mit M im Namen kauft, hat aber wohl ohnehin eher Sport im Sinn. In diesem Zug bietet BMW jetzt erstmals auch unterhalb von M3 und M4 ein Carbon-Dach an. Es steht für 2800 Euro in der Preisliste und ist für den M440d, M440i und die entsprechenden 3er-Limousinen zu haben.Wieviel Gewicht es einspart, verrät BMW nicht. Bei einemim M440d dürfte es aber nur einen marginalen Unterschied machen. Unterhalb des M440d ist neu auch dermitzu haben.