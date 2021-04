Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können(737 Euro netto) leasen, was einem für diese Fahrzeugklasse sehr gutenentspricht. Eine Sonderzahlung wird bei dem kurzfristig innerhalb von zwei bis acht Wochen verfügbaren Neuwagen nicht fällig. Dieangegeben. Diebetragen allerdings nur, sodass Vielfahrer vor Vertragsabschluss explizit nach größeren Kilometerpaketen fragen sollten. Einmalig obendrauf kommen noch Überführungskosten von 799 Euro brutto, sowie eine Vermittlungspauschale von 499 Euro brutto.

Auf die gesamte Laufzeit liegen die reinen. Viel Geld, keine Frage, doch bei den meisten anderen Anbietern liegt der Leasingfaktor um die 1,0, was, je nach Bruttolistenpreis, eine Rate von 1200 bis 1400 Euro brutto bedeutet. Der hier angebotene BMW M5 in der Außenfarbe "Singapur Grau Metallic" ist bereits vorkonfiguriert, sodass die Ausstattung nicht mehr geändert werden kann. Dafür ist der F90 kurzfristig verfügbar. Zu den Ausstattungshighlights gehören: LED-Scheinwerfer , Live Cockpit Professional, Lenkradheizung, Alarmanlage, Softclose, Sitzheizung vorne und hinten, Vier-Zonen-Klimaautomatik, Driving Assistant Plus, Harman&Kardon Surround Soundsystem und mehr. Der Listenneupreis ist mit 130.360 Euro angegeben.