ieser BMW ist eine echte Rarität! Während der BMW M5 E60 in Deutschland ausschließlich mit dem automatisierten Schaltgetriebe SMG angeboten wurde, gab es ihn auf dem nordamerikanischen Markt auch mit Sechsgang-Handschaltung.

Der niederländische Händler Auto Leitner hat immer wieder besonders seltene Autos wie diesen Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Widebody im Angebot.Zwischen 2007 und 2010 hat BMW den M5 E60 mit der Sechsgang-Handschaltung aus dem 550i exklusiv für den nordamerikanischen Markt gebaut. In diesem Zeitraum wurden gerade mal 402 M5 als Handschalter ausgeliefert, noch seltener war nur das handgeschaltete M6 Coupé , von dem gerade mal 323 Stück gebaut wurden.

Ungeachtet dessen sieht der M5 auf den Bildern sehr gepflegt aus, vor allem der Innenraum. Die Ausstattung ist mit beledertem Armaturenbrett, Schiebedach, Heckrollo, Navi Professional (CCC) und ein paar weiteren Features in Ordnung, für einen M5 aber nicht wirklich überragend.

Was allerdings nicht erwähnt wird, ob die zahlreichen Problemstellen des hochdrehenden S85 genannten V10 behoben wurden.Von all diesen Baustellen können S85-Besitzer ein Lied singen und wissen, dass hier ganz schnell mehrere Tausend Euro für Reparaturen anstehen können. Bei ernsthaftem Interesse also unbedingt noch mal nachfragen, ob da vorbeugend schon etwas gemacht wurde.