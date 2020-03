Diesel-BMW mit drei Turboladern zu verkaufen

Bis zu 1670 Liter schluckt der Kofferraum bei umgeklappter Rücksitzbank.

Hier geht's zum Angebot Zum BMW M550d Touring

Der Dreiliter-Sechszylinder-Diesel des M550d war der erste Selbstzünder der M-GmbH – und der weltweit erste Serien-Diesel mit dreifacher Turboaufladung. Die verhelfen dem AggregatDie Kraft wird an alle vier Räder verteilt. So schießt den Kombi in knapp fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 250 km/h Höchstgeschwindigkeit sind elektronisch abgeregelt. Die Gänge werden von einer Achtgang-Automatik verwaltet.Auch das ist aber noch durchaus vertretbar für einen zwei Tonnen schweren Oberklasse-Kombi mit knapp 400 PS.