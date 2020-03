Der riesige Boxermotor der R18 geht beinahe als Kunstwerk durch. Die BMW-Historie stand Pate.

Gleich beim ersten Hinsehen sticht dieder R18 ins Auge. Klar, sie ist eineund kommt vermutlich so nicht in Serie. Aber die BMW wirkt deutlich weniger gewaltig als ihre Pendants aus den USA. Ein entscheidender Grund für diesen Eindruck dürfte ihrsein. Er zitiert nicht nur geschickt die frühe Historie von BMW Motorrad, er verleiht der R18 eine eherals statische. So schafft er einen spannenden Gegensatz zur Bulligkeit der amerikanischen Konkurrenz. Zentrum der Maschine ist ihr riesigermitHubraum und. Das hubraumstärkste Aggregat der Bayern geht optisch glatt alsdurch. Es wirkt im Zusammenspiel mit dem Rest der R18 aber erfreulich wohlproportioniert und scheint genau in deren Mitte anzukommen.ist das Triebwerk sowieso ein Schmankerl. Mit separaten Gehäusen für Motor und Getriebe, zwei Nockenwellen, Gabelkipphebeln, Hydroelementen, vier Ventilen pro Zylinder, Doppelzündung und Saugrohreinspritzung sowie einem zeitgenössischen Motormanagement bringt der Motor und die Moderne unter einen Hut.