BMW X1: 100.000-Kilometer-Dauertest

Niemand ist näher bei Ihnen, lieber AUTO BILD-Leser, als Stephan Puls. Der gebürtige Hamburger ist unser waches Ohr nach draußen: Der Kollege empfängt die tägliche Leserpost, kennt die Sorgen und Wünsche und betreut den wichtigen Kummerkasten, der allen Ärger auf vier Rädern sammelt. Wenn dieser Leserdoktor, der sich über jede Fahrt im E-Auto freut, bei Kilometerstand 57.922 über den BMW X1 festhält: "Das Auto steht auf meiner virtuellen Kaufliste auf Platz 1!" – oha, dann ist etwas Großes geschehen.

Der X1 ist ein perfekter Allrounder

Wendig, übersichtlich, geräumig – wir finden, dieses SUV hat mit 4,42 Meter Länge das perfekte Maß. Technische Daten Motor Vierzylinder, Turbo, vorn quer Hubraum 1998 cm3 Leistung 141 kW (192 PS) bei 5000/min max. Drehmoment 280 Nm bei 1250/min Antrieb Allradantrieb/Achtstufenautomatik Leergewicht 1666 kg Zuladung 474 kg Kofferraum 505 bis 1550 l Spitze 223 km/h Verbrauch 6,3 l S (EU­Mix) Abgas CO2 146 g/km Schauen wir uns diesen Einserkandidaten also mal genau an. Der silberne X1 startet seinen Dauertest als xDrive20i, also mit Allrad und dem 192 PS starken Benziner, der mitten in der Diesel-Angst als kräftige und willkommene Alternative gilt. Was Premium heißt, zeigt sein Grundpreis von 37.600 Euro, den Extras wie Automatik, 18-Zoll-Räder, Klimaautomatik oder die Navigation Plus mit Echtzeit-Info RTTI auf 54.250 Euro treiben. Da darf man erst mal durchatmen. Viel Geld für ein SUV , das mit 4,42 Meter Länge in der beliebten Mittelklasse antritt: zwischen Hüpfburgen wie Seat Ateca, Geheimtipps wie den Koreanern oder King Tiguan. Der BMW überzeugt vom Testbeginn an mit seinem gelungenen Konzept: "Angenehme Größe, üppig viel Platz durch quer eingebauten Motor und gute Rundumsicht", findet Redakteur Lars Busemann nach 6988 Kilometern. Hinten lümmeln sich selbst Große, die verschiebbare Rückbank macht den BMW variabel wie einen Van. Entspannend auf Reisen, wendig in der Stadt, sichere Traktion – die Grundnote "ein perfekter Allrounder!" zieht sich wie ein roter Faden durch die 100.000 Kilometer.

Ausgerechnet die Pistenfüchse empfinden den X1 als zu straff

Arbeitet die Lenkung nun leichtgängig und präzise oder zappelig und ohne Rückmeldung? In vielen Punkten sind sich die Tester nicht einig. Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr Haftpflicht 19 (100 %, R 11)* 962 Euro Vollkasko 22 (500 € SB, R 7)* 1270 Euro Teilkasko 23 (150 € SB, R 9)* 147 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 142 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 17/VK 22/TK 23 Kraftstoffkosten für 103.712 km 10.453,91 Liter Super (= 10,1 l/100 km) 15.252,25 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 1,0 Liter 31,50 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 1. Service bei km 24.473 381,91 Euro 2. Service bei km 47.451 775,46 Euro 3. Service bei km 71.874 379,18 Euro 4. Service bei km 96.308 724,97 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 2 Satz Sommerreifen 225/50 R 18 W Pirelli PZero TM 1462 Euro 1 Satz Winterreifen 225/55 R 17 H Bridgestone Blizzard LM-001 594 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 8/16 (inkl. Extras) 54.250 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 53.110 Euro Schätzpreis 10/18 23.129 Euro Wertverlust des Testwagens 31.121 Euro * berechnet auf Basis X1 sDrive20i Gesamtkosten für 2 Jahre auf 103.712 km 25.804,43 Euro Kosten pro km 0,25 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,55 Euro Allerdings ist's ein bisschen wie beim Musterschüler, wo kleinste Fehler doppelt zählen. Übers Drumherum wird so sehr gestritten, als wäre der X1 gleich zwei Autos. Beispiel gefällig? "Brillante Automatik, die telepathisch den passenden Gang parat hat", notiert Tester Andreas Borchmann, dem sein Kollege Dirk Branke prompt widerspricht. "Das Aisin-Getriebe arbeitet aufgeregter als die ZF-Boxen bei längs eingebauten Motoren." Oder nehmen wir die Lenkung. Arbeitet die nun "leichtgängig, trotzdem präzise" (Originalton Borchmann) oder "zappelig, da fehlt mir die Rückmeldung", wie Reifentester Dierk Möller urteilt? Meinen beide dasselbe Auto? Zwei Meinungen, fast schon zwei Lager, auch beim Fahrwerk mit den adaptiven Dämpfern (500 Euro extra): hier die Sportfahrer, dort die ruhigeren Gemüter. Interessant, dass ausgerechnet die Pistenfüchse, eher an harte Prügel gewöhnt, den X1 als zu straff empfinden. "Der hüpft auf der Autobahn wie ein Gummiball", mosert Mario Pukšec. Automobile Buddhisten wie Christian Steiger loben am Fahrwerk die "schluckfreudige Federung, auch in der Sport-Position".

Das eingebaute Navi tut sich mitunter schwer

Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung 0–50 km/h 2,8 s 0–50 km/h 2,8 s 0–100/-130 km/h 7,6/12,4 s 0–100/-130 km/h 7,5/12,3 s 0–160/-200 km/h 19,4/37,0 s 0–160/-200 km/h 19,5/37,2 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60–100 km/h 4,2 s 60–100 km/h 4,1 s 80–120 km/h 5,2 s 80–120 km/h 5,2 s Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,8 m aus 100 km/h kalt 36,6 m aus 100 km/h warm 35,7 m aus 100 km/h warm 35,9 m Innengeräusch bei 50 km/h 59 dB(A) bei 50 km/h 60 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) bei 100 km/h 67 dB(A) bei 130 km/h 68 dB(A) bei 130 km/h 72 dB(A) Testverbrauch – CO2 8,0 l S – 190 g/km 7,7 l S – 182 g/km Leistungsmessung* 140 kW – 190 PS Verbrauch nach ECE* 9,8/5,7/7,2 l – 171 g/km *Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Technology Center Klettwitz ermittelt Haben die keine anderen Sorgen? Ganz eindeutig: nein. Wir können diesen Streit der Kollegen so breit wieder geben, weil der BMW – bis auf sein dieseliges Kaltstartgeräusch – schnurrt wie ein Kater. Einzig der wiederholte Hinweis "Auffahrwarnung ausgefallen" unterbricht ab Kilometer 18.805 mehrfach die Routine. Ein loser Stecker am Warnblinkschalter ist die Ursache, schnell behoben. Den teilweise schlechten Geradeauslauf schreibt BMW den Runflat-Reifen zu, die nach und nach aus der Produktion verschwinden. Wer flotter unterwegs ist, ärgert sich über den Abstandsregeltempomaten, der mitunter abrupt eingreift und ab 140 km/h ganz aussteigt. "Das liegt an der verbauten Kamera-Generation", erklärt X1-Projektleiterin Karin Truckenbrodt. Moderne Radar-Systeme arbeiten bis 200 km/h. Dass auch Software schnell veraltet, beweist das eingebaute Navi Plus für 2690 Euro. Zwar schon mit Stauinfo in Echtzeit gesegnet, hapert es bei der Routenkalkulation, wie Andreas May erlebt. "Das System rechnet länger als mein altes Handy." Flotter klappt die Verkehrszeichen-Erkennung. Navigation Plus beinhaltet auch das Head-up-Display . Es gehört zu den Fahrhilfen, die man erst für völlig überflüssig hält, jedoch bald in ihrer unauffällig perfekten Funktion nicht mehr missen möchte.

