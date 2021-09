Die Zeiten, in denen man anhand der Typenbezeichnung eines BMW auf die Größe des Motors schließen konnte, sind längst vorbei. War früher ein 330i mit einem Dreiliter-Benziner ausgerüstet, besitzt der Ottomotor im aktuellen 330i nur noch einen Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum. Besonders irreführend wäre die alte Nomenklatur bei Plug-in-Hybridmodellen wie dem X1 xDrive25e . Denn unter der Motorhaube des Kompakt-SUV verrichtet ein 1,5-Liter-Dreizylinder mit Turboaufladung seine Dienste, ergänzt von einem 70 kW starken Elektromotor. So ausgerüstet kommt der X1 auf eine Systemleistung von 220 PS und verfügt über ein Drehmoment von 385 Newtonmetern. Ist das Akkupaket mit 8,8 kWh Nettokapazität vollständig geladen, schafft es der BMW – je nach Fahrweise – bis zu 57 Kilometer ohne zusätzlichen Einsatz des Verbrenners. Auf einen Punkt kann man sich bei der BMW-Typenbezeichnung aber verlassen: Der xDrive25e besitzt stets einen Allradantrieb . Um in den Genuss des Plug-in-Hybrids zu kommen, verlangt BMW laut Preisliste mindestens 45.900 Euro (vor Abzug der Umweltprämie ). Aber es geht auch günstiger:(Stand: 12. September 2021). Die Kaufprämie für Plug-in-Fahrzeuge ist bei diesem Angebot bereits eingerechnet.

Über die Wahl des Motors oder die Leistungsstufe muss man sich beim Plug-in- X1 keine Gedanken machen, denn BMW bietet das Modell ausschließlich mit 220 PS an. Dafür gibt es insgesamt vier Ausstattungsvarianten. Wer den maximalen Rabatt bei carwow.de möchte, der muss bei der Bestellung das nominelle Topmodell " M Sport" zum Listenpreis von 50.600 Euro wählen. Dann bekommt man das SUV mit einem betont sportlichen Äußeren und Annehmlichkeiten wie Sportsitzen für Fahrer und Beifahrer, 18-Zoll-Leichtmetallrädern und dem M Lederlenkrad. Auch LED-Scheinwerfer gehören zur Grundausstattung des X1 xDrive25e M Sport. Anstelle der knapp über 50.000 Euro auf der offiziellen Preisliste beginnenUm den maximalen Rabatt von 16.286 Euro zu bekommen, muss man noch einige aufpreispflichtige Extras in den M Sport packen. Ob in der Grundausstattung oder mit weiteren Features an Bord: In beiden Fällen ist die Umweltprämie bereits eingerechnet, und die Überführungskosten schmälern den Rabatt noch um ein paar Hundert Euro. (Hier gibt es alle Infos zum Neuwagenkauf im Internet!)