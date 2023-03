Hier geht es um ganz schlichte Autos – mit bodenständigen Dieselmotoren, ohne komplexen Plug-in-Antrieb, nicht einmal überkandidelter Allrad fährt mit. Obwohl wir uns mit BMW X1 und Audi Q3 zwei kernige SUV der Kompaktklasse vornehmen.

Aber selbst solche Autos sind keine schlichten Naturen, simpel ist hier gar nichts. Das beginnt beim Preis, läuft über die komplexe Versorgung durch Assistenz und reicht bis zur reichhaltigen Ausstattung.

Zoom Absolut Gleichstand: Audi Q3 und BMW X1 holen jeweils 150 PS und 360 Nm aus einem zwei Liter großen Vierzylinder-Diesel.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD

So gibt es den neuen Audi Q3 35 TDI nicht unter 39.850 Euro. Autsch! Immerhin inklusive Querverkehrswarnung über Hecksensoren und Leder am Lenkrad. Ein BMW X1 sDrive18d Automatik ist nicht unter 45.350 Euro zu haben. Doppel-Aua! An Bord des X1 sind zu diesem stolzen Preis dann wenigstens eine Rückfahrkamera oder auch eine Sitzheizung

Audi Q3 und BMW X1 sind gleich stark



Was wir bereits verraten wollen: Ihr Geld sind diese Edel-Boulevard-Tiger wert. Was wir noch klären: Wo ist das Geld besser angelegt? Gleichstand, wenn es um PS und Co geht. Beide Diesel holen ihre Kraft aus einem Zweiliter-Vierzylinder. Audis Selbstzünder stellt 360 Newtonmeter Drehmoment bereit, BMWs Ölmotor stemmt ebenfalls 360 Nm maximale Kraft an die Getriebewelle.

Fahrzeugdaten Modell Audi Q3 35 TDI BMW X1 sDrive18d Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/AdBlue-Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1968 cm³ 110 (150)/3000 360/1600 206 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 235/55 R 18 V Continental EcoContact 6 7 x 18" 131 g/km 5,0 l 58 l Diesel Serie/18 l 67 dB(A) 2000/750 kg 90 kg 530–1525 l 4485/1849–2024**/1616 mm 2680 mm 39.850 Euro 48.460 Euro Vierzylinder, Biturbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1995 cm³ 110 (150)/3750 360/1500 210 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 245/45 R 19 Y Michelin Pilot Sport 4S 8 x 19" 133 g/km 5,1 l 54 l Diesel Serie/15 l 67 dB(A) 1800/750 kg 80 kg 540–1600 l 4500/1845–2104**/1642 mm 2692 mm 45.350 Euro 50.470 Euro



Bei Audi sortiert eine S-tronic-Doppelkupplungsautomatik die sieben Vorwärtsgänge, im X1 gehen die Drehzahlen der Maschine ebenfalls über einen Doppelkuppler mit sieben Gängen an die Antriebswellen. Auch identisch: Vorderradantrieb hüben wie drüben.

Gleichzeitig wiegen die Modelle ähnlich viel, stellen bei rund 4,50 Meter Außenlänge ein ähnlich dimensioniertes Grundgerüst an Raumökonomie und Sitzhöhe zur Verfügung. Heißt wohl: bitte nach Markenvorliebe auswählen. Oder genauer hinschauen.

Am BMW ärgern die Türgriffe



Wir tun es jedenfalls. So wie auf die Klapp-Türgriffe des BMW . Eine echte Fehlkonstruktion. Spiddelig, unter den Fingerkuppen glattflächig, schlecht zu packen – diese Schrulle werden Feuerwehrleute bei Rettungseinsätzen verfluchen. Trost: Mehr echte Makel hat der X1 nicht.

Zoom Schwer zu betreten: Die glattflächigen und spiddeligen Klapp-Türgriffe des BMW X1 halten wir für eine echte Fehlkonstruktion. Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD

Ihr verwandtes Gesamtkonzept setzen beide Typen gleichermaßen in ansehnliche Fahrleistungen um. Der BMW sprintet etwas beherzter und rennt in der Höchstgeschwindigkeit einen prestigeträchtigen Ruck schneller, schafft vier km/h mehr. Die Kraft des BMW-Motors liegt nämlich minimal früher an.

Zoom Weniger laufruhig: Der TDI im Bug des Audi Q3 zeigt im Leerlauf ein zartes Dröhnen und gibt sich unter Volllast kernig.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD

In der Praxis spürt man das kaum, unsere Messwerte bestätigen jedoch den feinen Werksunterschied: Der X1 hängt den Audi ab. Auch in puncto Laufkultur. Der TDI aus dem VW-Konzern entwickelt im "Leerlauf" ein zartes Dröhnen, schlägt unter Volllast bei steigender Drehzahl einen kernigeren Unterton an.

Die Maschine des BMW grummelt in allen Lebenslagen erträglich beruhigt, hängt zudem etwas wacher am Getriebe. Soll heißen: Beim Kickdown steht schneller Beschleunigung zur Verfügung als im langsamer sortierten DSG-TDI-Paket des Q3.

Der X1 dürfte nachgiebiger federn



Bleiben wir bei den Pluspunkten für BMW. Er fühlt sich besonders fahrstabil an, selbst eckig angefachte Ausweichmanöver steckt das Fahrwerk mit sauberer ESP-Auslegung vorbildlich souverän weg. Schade: Die Lenkung mit übertrieben spitzer Auslegung und wenig Rückstellkraft stört das geschmeidige Fahrgefühl.

Zoom Etwas zu hart: Die Abstimmung des X1 18d passt eher zu einem M-Modell. Beim Basisdiesel dürfte die Federung komfortabler sein.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Auch die zwar sensibel ansprechende, doch viel zu wenig nachgiebige Federung bringt Unruhe ins Auto, die viel besser zu einem M-Modell als zu einem 18d passen würde. Und: Auf Kopfsteinpflaster rollt der X1 spröde ab, auf ausgeprägten Bodenwellen schlägt die Federung bereits ohne Zuladung durch.

Messwerte Modell Audi Q3 35 TDI BMW X1 sDrive18d Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung 3,3 s 9,4 s 15,9 s 27,5 s 5,2 s 7,0 s 1621/524 kg 59/41 % 11,8/11,8 m 640 mm 34,7 m 34,0 m 56 dB(A) 63 dB(A) 67 dB(A) 5,0 l D/100 km 6,3 l D/100 km (+26 %) 8,2 l D/100 km 166 g/km 3,2 s 8,8 s 14,8 s 24,8 s 4,8 s 6,5 s 1640/510 kg 57/43 % 11,8/11,7 m 645 mm 36,8 m 35,2 m 56 dB(A) 63 dB(A) 66 dB(A) 4,4 l D/100 km 5,9 l D/100 km (+15,7 %) 7,2 l D/100 km 157 g/km



Der Q3 wiegt seine Passagiere rundum komfortabler, fühlt sich auf schlechten Straßen feiner in der Richtung justierbar an und hat mehr Reserven unter Beladung. Dagegen bestrafen wir eine besondere Audi-Eigenheit beim Ausweichen mit Punktabzug: In Spurwechselübungen hält das ESP das äußere Vorderrad des Q3 zu lang blockiert, ein schnelles und müheloses Zurückscheren in die eigene Spur wird so unnötig hinausgezögert.

Bei der Ausstattung liegt BMW vorne



Auch das Thema Ausstattung behandelt Audi nicht besonders zuvorkommend. So bietet ein Q3 35 TDI ab Werk viel weniger Luxus als ein X1 18d, die Klimatisierung zum Beispiel ist bei Audi nur als manuelle Einzonenanlage ausgeführt.

Zoom Vorteil BMW: Der X1 bietet ab Werk etwas mehr Luxus, zudem zeigt sich seine Sprachsteuerung äußerst verständig.

Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD

Noch größer sind die Differenzen bei der Auslegung der Assistenzsysteme. So arbeitet das aktive Spurführungssystem des Q3 unzuverlässiger und vor allem gröber in den Korrekturen als bei BMW, das Sprachbediensystem kennt nur wenige Befehle und verhört sich gelegentlich.

Das BMW-System "versteht" auch frei formulierte Wünsche – zum Beispiel nach dem Stand des Motoröls oder nach Interesse an einem anderen Radiosender.

Jetzt könnte man für Audi in die Waagschale werfen, dass ein Q3 im Testtrimm rund 2000 Euro günstiger und in der Versicherung viel niedriger eingestuft ist. Doch dieser Vorteil relativiert sich über die mäßigere Wertstabilität eines Q3 sowie über die besseren Garantieleistungen des X1. Sieht eigentlich also ganz gut aus für den BMW. Und tatsächlich ebenfalls – er gewinnt hier nämlich.