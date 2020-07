chon. Das kompakte SUV erfreut sich großer Beliebtheit, immerhin hatweltweit schon mehr 800.000 Exemplare verkauft. Die für einen Premiumhersteller üblichen hohen Preise gelten auch für das kleinste SUV im-Portfolio: Ein neuerkostet als handgeschalteter 18i mindestens 32.266 Euro. Deutlich günstiger wird es, wenn der Blick in die Gebrauchtwagenbörsen wandert. Hier sind Modelle der ersten Generation schon unter 10.000 Euro zu ergattern.Der sieben Jahre alteist bislanggelaufen und hatte erst einen Vorbesitzer. Laut Inserat ist derscheckheftgepflegt und bekommt zur Übergabe eine neue HU-Plakette.Da derbereits ein Faceliftmodell der ersten Generation ist, übernimmt das Schalten eine Achtgangautomatik.

Dieser X1 kommt mit Sportlenkrad und Lederausstattung.

Der angebotenefällt vor allem durch seine auffällige Lackierung auf.Neben der Lackierung bietet deraber auch einiges an Ausstattung. Der Wagen ist vorne und hinten mitausgestattet, was unschöne Parkrempler vermeidet. Den Durchblick behält der Fahrer dank der optionalen Xenon-Scheinwerfer. Auch im Innenraum hat der Vorbesitzer nicht den Sparfuchs raushängen lassen, hier gibt es eineEntertainment bietet das Navigationssystem "Business" mit Bildschirm in der Mittelkonsole und sechs Lautsprechern.