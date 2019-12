M

it 510 PS ist der BMW X3 M Competition genauso stark wie der Mercedes-AMG GLC 63 S! Unter der Haube des X3 sitzt ein neu entwickelter Dreiliter-Sechszylinder-Biturbo (S58) – der Motor wird auch im nächsten BMW M3 zum Einsatz kommen.Da keine Anzahlung anfällt, liegt der Leasingfaktor bei guten 0,77.Beide Parameter lassen sich gegen Aufpreis anpassen. Vielfahrer können die jährlichen Kilometer sogar auf bis zu 50.000 hochschrauben, dann kostet der X3 M 1083 Euro netto pro Monat. Da es sich um vorkonfigurierte Lagerfahrzeuge mit über 100.000 Euro Listenpreis handelt, ist die Ausstattung mehr als gut – dem neuen Besitzer dürfte es also an nichts fehlen.