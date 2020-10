Hier sind Extras im Wert von 15.190 Euro an Bord

Fahrerorieniertes Cockpit, hoch positioniertes Zentraldisplay samt iDrive-Bedienung auf dem Mitteltunnel - so mögen wir das. Im Anschluss daran durfte der X3 gleich im Rahmen einer Kaufberatung der Kollegen von AUTO TEST in den Dreck. Die Fotoproduktion bereitete der Redaktion sichtlichen Spaß, der hecklastig ausgelegte Allradantrieb spielte hervorragend mit. Der Testwagen war danach zwar ziemlich eingesaut, aber auch wieder schnell gereinigt. Ausstattungsseitig bürdeten wir dem bei der Bestellung 68.700 Euro teuren X3 M40d Extras im Wert von 15.190 Euro auf, die sich freilich auch auf der Waage niederschlugen. So orderten wir unter anderem Annehmlichkeiten wie das adaptive M-Fahrwerk, Akustikverglasung, Head-up-Display und ein Surround-Soundsystem. Auf unserer Norm-Verbrauchsrunde kam zu Testbeginn so ein Verbrauch von 8,8 Liter Diesel pro 100 Kilometer zustande. Wobei sich über die 80.000 Kilometer auch Einträge im Bordbuch zu Distanzen von deutlich über 1000 Kilometer mit einer Füllung des 68-Liter-Tanks finden. Über die Gesamtdistanz pendelte sich der Verbrauch bei 8,92 Litern ein; aufgrund der anfangs angesprochenen BMW-Maßgabe waren allerdings auch viele flotte Autobahnetappen darunter.

Nach 12.000 Kilometern war eine neue Frontscheibe fällig

Die Reifen des X3 haben in unserem Dauertest einiges mitgemacht. Und wo gehobelt wird, da fallen naturgemäß auch Späne: Das zeigte sich auf den ersten 30.000 Kilometern speziell beim Thema Reifen . Durch eingefahrene Nägel hatten wir gleich zwei Reifenschäden zu beklagen. Nach gut 50.000 Kilometern und einem Bordsteinkontakt samt eingerissener Flanke benötigte der X3 abermals einen neuen Reifen. Andererseits war er so aber immer recht frisch besohlt – um es mal positiv zu sehen. Daneben hatte sich der Testwagen bereits nach gut 12.000 km einen Steinschlag in der Frontscheibe eingefangen, was einen Wechsel derselben nach sich zog. Durch diese unfreiwilligen Werkstattaufenthalte, die nicht negativ in die Bilanz einzahlen, lagen wir bald im Rückstand mit dem 100.000-Kilometer-Ziel binnen Jahresfrist. Dass dies aber machbar ist, haben wir in der Redaktion schon mit anderen BMW-Dauertestern gezeigt.

Viele Anmerkungen zur gefühllosen Lenkung im Bordbuch

Das zackige Einlenkverhalten auf der Rennstrecke ist ein Pluspunkt. Beim komfortablen Reisen auf der Autobahn fordert der M40d aber Aufmerksamkeit. Wartung • Reparaturen • Kosten 28.062 km Inspektion mit Motorölwechsel, Öl- und Innenraumfilterwechsel 338,68 Euro 56.201 km Inspektion mit Motorölwechsel, Öl-, Luft- und Innenraumfilterwechsel 500,45 Euro 64.104 km Inspektion mit Bremsbelagwechsel hinten 308,02 Euro 78.399 km Inspektion mit Bremsscheiben- und -belagwechsel vorn 988,82 Euro Wartungs- u. Reparaturkosten im Dauertest 2135,97 Euro Dauertest BMW X3 M40d zur Galerie Fazit von Alexander Kuhlig: Vermutlich wären die 100.000 Kilometer mit dem X3 M40d innerhalb eines Jahres problemlos erreichbar gewesen. Nur machten uns Reifenschäden und der Tausch der BMW X3 M40d Technische Daten Motor 6-Zylinder-Reihe, Turbodiesel Einbaulage / Abgasnachbehandl. vorn längs / SCR-Kat, AdBlue Ventile / Nockenwellenantrieb 4 pro Zyl. / Kette Einspritzung direkt, elektron. Common Rail Hubraum 2993 cm3 Leistung bei 1/min 240 kW (326 PS) / 4400 Drehmoment bei 1/min 680 Nm / 1750–2750 Drehzahl bei 130 km/h 2000/min im 1. Gang = 1760/min 19 km/h Radaufhängung vorn Einzelrad, Schraubenfedern Radaufhängung hinten Einzelrad, Schraubenfedern Lenkung Zahnstange, elektr. Servo Allradantrieb semi-permanent über elektron. geregelte Lamellenkupplung Kraftverteilung v:h 0:100 bis 50:50 Traktionshilfen elektron. Bremseingriff v+h Getriebe 8-Stufen-Wandlerautomatik Übersetzung I: 5,00; II: 3,20; III: 2,14; IV: 1,72; V: 1,31; VI: 1,00; VII: 0,82; VIII: 0,64; R: 3,48; Achsen: 2,81 Verteilergetriebe high: 1,00; low: Karosserie selbsttragend, Stahlblech Bremsen innenbelüftete Scheiben rundum Testwagenbereifung vo. 255/45 R 20 • hi. 275/40 R 20 Serienbereifung vo. 255/45 R 20 • hi. 275/40 R 20 Tankvolumen / Kraftstoff 68 l / Diesel (AdBlue: 22 l) Anhängelast gebremst / ungebr. 2400 / 750 (Stützlast: 100) kg Wendekreis links / rechts 11,8 / 11,6 m Betriebskosten Abgas- / Steuerklasse Pkw Euro 6d-Temp / Pkw Diesel Kfz-Steuer pro Jahr 481 Euro Versich.klassen HPF / VK / TK 21 / 27 / 28 Werkstattintervalle nach Anzeige / 2 Jahre Garantien Technik 3 Jahre, km unbegrenzt (Gewährleist.) Durchrostung 12 Jahre Mobilität 5 Jahre Preise Modell X3 M40d ABS / ESP / Airbags S / S / 6 Automatikgetriebe / Tempomat S / S (adaptiv: 900 €) Klimaautomatik 3 Zonen 20-Zoll-Aluräder / 21 Zoll S / 1100 € Notrad / vollwertiges Ersatzrad 250 € / N Sitzheizung / elektr. Ledersitze S / 1350 € Navigation / Bluetooth-Freispr. S / S el. Heckklappe / LED-Scheinw. S / S aktives Hinterachsdifferenzial S Parkhilfe v.+h. / Rückkamera S / 600-€-Paket el. einklappbare Außenspiegel S Metalliclack / Anhängerkupplung 950 / 1100 Euro Grundpreis 2018 / 2020 68.700 / 71.800 Euro N = nicht lieferbar; S = serienmäßig Planmäßige Inspektionen fanden bei den Kilometerständen 28.062, 56.201, 64.104 und 78.399 statt. Die Kosten dafür lagen zwischen knapp 310 und fast 990 Euro, Letztere inklusive Austausch von Bremsscheiben und -belägen an der Vorderachse. Davon abgesehen schlug sich der X3 M40d wacker und verlangte nach keinem weiteren Besuch in der Vertragswerkstatt. Schnell noch ein Blick ins Bordbuch: Die Größe des 22 Liter großen AdBlue-Tanks wurde hinterfragt, da der Bordcomputer früh über bevorstehende Nachfüllungen informiert. Die Betankung über den Einfüllstutzen an dafür vorgesehenen Tanksäulen funktioniert dafür wunderbar. Schnell verschmutzende Außenspiegel sowie die ungeschützte und somit schmutzanfällige Rückfahrkamera fielen negativ ins Auge. Immer wieder finden sich im Bordbuch auch Anmerkungen zur gefühllosen Lenkung und die Spurrillen nachlaufenden serienmäßigen 20-Zoll-Räder am M40d. Auf der Habenseite steht das zackige Einlenkverhalten auf der Rennstrecke bei der Zeitenjagd. Beim komfortablen Reisen auf der Autobahn fordert der M40d einige Aufmerksamkeit vom Fahrer, wenngleich es am Geradeauslauf auf ebener Fahrbahn nichts auszusetzen gibt. Ein in größeren Abständen auftretendes Knacken im Fahrwerk vorn, bei vollem Lenkeinschlag nach links, konnte mit dem Austausch der vorderen Bremsscheiben und -beläge im Rahmen der 80.000er Inspektion beseitigt werden. Bei angehenden winterlichen Temperaturen mehrten sich Eintragungen im Bordbuch über eine schwächelnde Heizleistung, was jedoch nicht jeder Kollege nachvollziehen konnte.Auch beim Thema Abstandstempomat gehen die Meinungen auseinander: Von "übervorsichtiger Assistent" bis "segelt sehr intelligent" findet sich eine ganze Bandbreite an Einträgen – das Assistenzsystem bewegte jedenfalls die Gemüter der diversen Redakteure. Allen Anmerkungen im Bordbuch zum Trotz ist dies aber wirklich Meckern auf hohem Niveau. Aber wenn über 80.000 Kilometer keine groben Mängel auftauchen, beginnt man bei einem Auto für fast 84.000 Euro natürlich, nach dem berühmten Haar in der Suppe zu suchen.Vermutlich wären die 100.000 Kilometer mit dem X3 M40d innerhalb eines Jahres problemlos erreichbar gewesen. Nur machten uns Reifenschäden und der Tausch der Windschutzscheibe einen Strich durch die Zeitplanung. Der angenehme Reisebegleiter ließ uns dagegen nie im Stich und überzeugte mit seinen Komfortqualitäten.