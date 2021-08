Nach dem Erfolg mit dem X6 und der Gründung einer neuen Fahrzeuggattung hat BMW die Idee der Kombination aus SUV und Coupé auch auf die übrigen Modelle der X-Familie angewandt. Etwas kleiner als der X6 ist der BMW X4 , dessen zweite Generation gerade erst ein Facelift erhalten hat. Rein optisch wirkt der X4 dank flacheren Scheinwerfern, einer etwas größeren Doppel-Niere und den geänderten Lufteinlässen noch sportlicher als der Vorgänger. Am Heck verstärken angepasste LED-Leuchten sowie modifizierte Endrohrblenden diesen Eindruck. In puncto Leistung bleiben sich die Münchener treu und setzen auf drei Benziner und drei Diesel . An der Spitze der Baureihe thront nach wie vor der 510 PS starke X4 M Competition . Wer unbedingt ein Modell mit Plug-in-Hybrid möchte, wird nur beim SUV-Bruder X3 fündig. Dafür erhielten nun auch die X4 mit Ottomotor ein 48V-Mildhybrid-System. Preislich hat sich beim Mittelklasse-SUV-Coupé ebenfalls nicht allzu viel getan. Mit einemist und bleibt der G02 kein Schnäppchen. Aber es gibt Wege, beim Kauf dennoch viel Geld zu sparen: